DIRETTA RIMINI MILAN FUTURO: PER LA PRIMA VITTORIA!

La diretta Rimini Milan Futuro è particolarmente intrigante anche perché si incrociano, alle ore 20:45 di lunedì 23 settembre, due squadre che nella quinta giornata di Serie C 2024-2025, per il girone B, vanno ancora a caccia della prima vittoria. Due contesti comunque diversi: il Rimini dopo tutto è abituato a giocare in terza divisione e curiosamente ha sempre perso qui al Romeo Neri, anche se ha dovuto giocare contro due avversarie toste come Pescara ed Entella, mentre in trasferta ha ottenuto due pareggi e quindi, almeno stando al fattore campo per quanto riguarda oggi, potrebbe essere complicato sfidare il Milan Futuro.

Il quale ha aperto questa esperienza della seconda squadra e tutto sommato non ha fatto male: in Coppa Italia ha raggiunto gli ottavi di finale, in campionato ha ottenuto due pareggi e nel recupero di mercoledì ha fermato la Torres a Sassari, ci sono poi anche due sconfitte per un percorso che appare in divenire verso un miglioramento, anche se questo bisognerà valutarlo strada facendo. Adesso però verso la diretta Rimini Milan Futuro spendiamo qualche parola in più sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare sul terreno di gioco, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

RIMINI MILAN FUTURO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le partite serali di Serie C, anche la diretta Rimini Milan Futuro è disponibile agli abbonati della televisione satellitare: il match in questione sarà trasmesso su Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport 251, ricordando che per tutti i clienti di questa emittente è garantito il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non prevede costi aggiuntivi. Anche la piattaforma Now Tv consente la visione della partita in mobilità, anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA RIMINI MILAN FUTURO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Verso la diretta Rimini Milan Futuro Antonio Buscé pensa a un 4-3-3 con Colombi tra i pali, due difensori centrali che potrebbero essere Bellodi e Gorelli e poi Longobardi a destra con il ballottaggio tra Semeraro e Falbo a sinistra, mandando invece Langella a occuparsi del settore nevralgico del campo insieme ai compagni di reparto che dovrebbero essere Megelaitis e Garretto, anche se Marco Piccoli può dire la sua. Tridente offensivo invece con Malagrida schierato a destra, Cioffi o Accursi ad agire sulla sinistra e Cernigoi nettamente favorito come prima punta.

Daniele Bonera, per la diretta Rimini Milan Futuro, manda in campo il 4-2-3-1: abbiamo allora Minotti e Coubis a coprire il portiere Lapo Nava con due terzini che dovrebbero essere Alex Jimenez a destra e Bozzolan a sinistra (oppure Jimenez a sinistra con Magni titolare), nel settore nevralgico del campo Malaspina e Sandri sembrano essere ancora favoriti rispetto a Hodzic, sulla trequarti abbiamo Alesi, Hugo Cuenca e Diego Sia che fanno concorrenza a Chaka Traoré, Vos e Mbarick Fall, come centravanti potrebbe giocare Camarda che se la vede con Longo.

PREVISIONI E QUOTE RIMINI MILAN FUTURO

Sono i romagnoli ad essere favoriti nella diretta Rimini Milan Futuro, secondo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: la differenza non è nettissima, infatti il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vale 2,10 volte quanto messo sul piatto mentre il segno 2, che identifica il successo del Milan Futuro, vi garantirebbe una vincita corrispondente a 3,10 volte la posta in palio. Vicina anche la quota che questo bookmaker ha previsto per il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso abbiamo un valore che ammonta a 3,25 volte l’importo investito.