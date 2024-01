DIRETTA/ Perugia Spal (risultato 0-1) video streaming tv: fine primo tempo

DIRETTA PERUGIA SPAL (RISULTATO 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Perugia e Spal tornano negli spogliatoi dello stadio Renato Curi con gli ospiti in vantaggio per 1-0, al termine del primo tempo di questa gara valida per la ventiduesima giornata di Serie C, Girone B. Al 31esimo il Grifo sfiora il raddoppio con Matos che pesca Sylla perfettamente in area, con l’attaccante che prende l’ascensore ma Del Favero salva.

Al 34esimo Bassoli si coordina meravigliosamente, ma la sua acrobazia viene bloccata senza problemi da Adamonis. Al 36esimo l’ex Torino Edera calcia da 35 metri provando a l’eurogol da lontanissimo, ma il suo tentativo non ha successo. Particolarmente pericoloso l’esterno nel finale.

DIRETTA PERUGIA SPAL (RISULTATO 0-1): PEDA LA SBLOCCA

Allo stadio Renato Curi, il Perugia ospita la Spal in occasione di questa gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C, girone B, dove gli ospiti cercano importanti punti salvezza anche lontani dalle mura amiche. Il risultato si sblocca subito: Maistro pennella magistralmente, la difesa avversaria buca clamorosamente l’intervento e Peda incorna perfettamente gonfiando la rete.

Il Grifo reagisce immediatamente: Bartolomei batte un calcio d’angolo tagliato andando direttamente in porta, ma Del Favero compie un autentico prodigio. Al 24esimo i ferraresi sfiorano il raddoppio con Antenucci che ruba palla ad un disastroso Vulikic ma a tu per tu con Adamonis sbaglia.

DIRETTA PERUGIA SPAL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Perugia Spal sarà una sfida tra piazza blasonate, il Perugia dopo il cambio di allenatore sta cercando di reagire, due convincenti vittorie consecutive per gli umbri con un 3-0 alla Lucchese e uno 0-1 esterno al Pescara nelle ultime due sfide disputate. Perugia che si è ripreso il terzo posto in classifica solitario, 25 gol fatti sono un bottino ancora esiguo per una squadra che punta al vertice ma la difesa è tra le migliori del girone B con 18 gol incassati.

La Spal, pur restando quartultima in classifica, sta guadagnando in continuità essendo imbattuta da sette partite consecutive in campionato, che sono però state suddivise in sei pareggi e una sola vittoria. Estensi reduci da uno 0-0 casalingo contro la capolista Cesena, sta migliorando in difesa la formazione emiliana con due soli gol subiti nelle ultime cinque partite disputate. All’andata Perugia vincente 1-2 in casa della Spal, che non batte gli umbri dal 2-0 interno del 25 febbraio 2017 in Serie B. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA STREAMING VIDEO TV PERUGIA SPAL: DOVE VEDERLA?

La diretta di Perugia Spal sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma televisiva Sky, previo l’acquisto dell’abbonamento al pacchetto Calcio. In alternativa sarà possibile seguirla tramite le stesse modalità sulla piattaforma di streaming online NowTv.

PERUGIA SPAL: UMBRI FAVORITI!

La diretta di Perugia Spal, in programma oggi 21 gennaio alle ore 16:15, è un momento cruciale per entrambe le squadre nel contesto della Serie C. Il Perugia, attualmente al terzo posto in classifica, arriva a questa partita dopo due vittorie convincenti, cercando di mantenere la propria posizione nei piani alti della graduatoria. La squadra sta attraversando un periodo di buona forma, e il desiderio di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico è palpabile. Dall’altra parte, la Spal sta cercando di risollevarsi da una serie di risultati deludenti e pareggi consecutivi. La squadra si trova in una posizione di classifica delicata, lottando per evitare la zona retrocessione. La partita contro il Perugia rappresenta quindi un’opportunità cruciale per accumulare punti importanti e allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica.

L’incontro si preannuncia dunque carico di tensione e determinazione, con entrambe le squadre che hanno obiettivi ben definiti da raggiungere. Il Perugia cercherà di continuare la propria striscia positiva, consolidando la propria posizione nelle prime posizioni della Serie C, mentre la Spal tenterà di invertire la rotta per allontanarsi dalla zona minacciosa della classifica. Con entrambe le squadre desiderose di ottenere un risultato positivo, ci si aspetta una partita avvincente e ricca di emozioni fino all’ultimo fischio dell’arbitro.

PERUGIA SPAL: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Perugia Spal, in programma oggi alle 16:15, vedrà il Perugia schierarsi con un 3-4-1-2. La formazione dovrà fare a meno di Iannoni, espulso nella partita precedente, e schiererà il tandem offensivo composto da Sylla e Seghetti. La tattica a tre difensori sarà cruciale per gestire le incursioni avversarie e garantire solidità dietro. Dall’altra parte, la Spal opterà per un 4-3-3, con Rabbi come unico riferimento in attacco. Edera e Maistro saranno incaricati di fornire supporto offensivo a Rabbi, cercando di creare occasioni per mettere a segno gol. La solidità difensiva sarà garantita dal duo di centrali Peda e Bassoli, che dovranno fare fronte alle incursioni avversarie.

Entrambe le squadre avranno obiettivi chiari: il Perugia cercherà di consolidare la propria posizione di vertice in classifica, mentre la Spal punterà a raccogliere punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida promette spettacolo e emozioni, con entrambe le formazioni determinate a ottenere il massimo dalla partita.

PERUGIA SPAL, LE QUOTE

La diretta di Perugia Spal mostra anche delle quote molto favorevoli, andiamo a vederle insieme: Better al momento ha le quote più alte con un segno 1 dato a 1,8. Il segno X viene dato a 3,25 mentre la vittoria della squadra ospite di Ferrara viene data a 4,39.











