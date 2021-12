Diretta Perugia Trento/ Streaming video tv: grande derby in Champions League (volley)

DIRETTA PERUGIA TRENTO: SUBITO DERBY EUROPEO!

Perugia Trento è in diretta dal Pala Barton, alle ore 20:30 di giovedì 2 dicembre: con questa partita si apre la Champions League 2021-2022 di volley maschile per le due squadre, e avremo subito un derby italiano in quella che è la prima giornata del gruppo E. Il match è tutt’altro che ininfluente, anche se si tratta di un turno inaugurale in un girone che prevede sei sfide per ogni compagine: la formula della Champions League prevede infatti che solo la prima classificata si qualifichi direttamente ai quarti, mentre le altre tre usciranno dal confronto tra le migliori seconde.

Questo ci porta a pensare che i margini di errore per entrambe le squadre siano ridotti ai minimi termini; nel gruppo E ci sono anche Fenerbahçe e Cannes e sarà una lotta serrata per vincere il girone, probabilmente non sbagliamo nel dire che Sir Safety e Itas (finalista della passata edizione) sono le grandi favorite per prendersi il primo posto ma sarà interessante stabilire chi delle due otterrà l’obiettivo, e allora la diretta di Perugia Trento risulta già affascinante e importante, e non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose.

DIRETTA PERUGIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv di Perugia Trento: la partita non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma c’è comunque una buona notizia per tutti gli appassionati di volley. Infatti la Champions League maschile è su Discovery Plus, broadcaster che negli ultimi tempi ha acquistato i diritti per trasmettere parecchi eventi sportivi; il match dunque sarà visibile agli abbonati con la diretta streaming video, di conseguenza vi dovrete dotare di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PERUGIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Perugia Trento ci presenta dunque una sfida importante per la Champions League di volley maschile. La Itas è una specialista di questa competizione, l’ha vinta per tre volte consecutive anche se ormai è passato parecchio tempo da quello storico tris. L’anno scorso tuttavia Trento ha saputo ritrovare la strada della finale, solo per essere battuta dallo Zaksa; Perugia invece ha disputato una finale e l’ha persa, la dimensione europea per la Sir Safety è ancora da esplorare ai massimi livelli ma è chiaro che gli umbri inizino questa Champions League sapendo di poter arrivare sino in fondo.

Nel campionato dsi SuperLega, le due squadre inseguono Civitanova ma rispetto alla Lube hanno giocato meno partite; in particolare Perugia potrebbe essere la capolista virtuale avendo un record di 7-1 e tre gare in meno della capolista. Per il momento però ci concentriamo sulla diretta di Perugia Trento: la Champions League di volley maschile prende il via e il derby italiano è subito un grande spettacolo tra due delle candidate alla vittoria del titolo, non resta che vedere quale delle due squadre tornerà a casa con la vittoria questa sera…



