Diretta Zaksa Trento/ Streaming video Rai: Itas per la finale Champions league!

DIRETTA ZAKSA TRENTO: OGGI LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Zaksa Trento, diretta dagli arbitri Gerothodoros e Simonovic, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 1 maggio 202 tra le mura dell’AGSM Forum di Verona: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Eccoci finalmente alla finale della Champions league di volley maschile e con la diretta tra Zaksa e Trento siamo sicuri oggi di vivere un incontro al cardiopalma, che pure metterà in palio l’ultimo e il più importante trofeo della stagione.

Le contendenti saranno due delle migliori squadre del continente, che pure forse al via non erano proprio i primi favoriti alla finalissima: nel loro percorso sia i polacchi che i trentini di Lorenzetti hanno affrontato rivali forse più quotati, ma che pure sono usciti sconfitti dal confronto diretto. E ora è tempo di dare ancora il massimo sul taraflex veronese: la coppa più prestigiosa ci attende!.

DIRETTAZAKSA TRENTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Per la diretta tra Zaksa Trento, finalissima della Champions league 2020-21 di volley maschile, è stata prevista per gli appassionati italiani un’ampia copertura mediatica. Lo scontro di Verona sarà infatti visibile in diretta tv sulla tv nazionale e per la precisione su Rai 2 (al numero 2 del telecomando del digitale terrestre), con diretta streaming video dell’incontro con i trentini disponibile per tutti tramite il noto servizio Raiplay.it. In aggiunta la finale oggi alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv anche su Sky, al canale Sky Sport Arena (numero 204 del telecomando): l’incontro con la Diatec sarà dunque disponibile per gli abbonati alla tv satellitare anche in streaming video tramite il servizio Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA PARTITA SU RAI2

DIRETTA ZAKSA TRENTO: IL CONTESTO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Zaksa e Trento, ci pare doveroso andare a ricordare brevemente anche come le due squadre sono arrivate oggi a giocarsi la finale per la Champions league di volley maschile 2021: come è stata la scalata di Grbic e Lorenzetti? Cominciando dalla formazione polacca, ovviamo ricordare per i ragazzi di Nikola Grbic (ex allenatore tra l’altro di Verona) la prima posizione raggiunta nel gruppo A nella fase a gironi, con il record di 6 successi su sei: approdato al tabellone finale pure lo Zaksa non ha fatto grande fatica a sbarazzarsi della prima indiziata al successo, i campioni del mondo di Civitanova, e in semifinale pure ha battuto i sei volte campioni europei dello Zenit Kazan, dopo un doppio turno di andata e ritorno davvero al cardiopalma. Davvero un cammino superlativo per i polacchi. Non sono stati da meno i trentini, che pure hanno vissuto qualche brivido in più. La Diatec ha superato tranquillamente il primo turno, e qualificatosi ai gironi pure ha fatto molto bene nel gruppo E, davanti a Lokomotiv Novosibirsk, Friedrichshafen e Karlovarsko. Approdato nel tabellone finale della competizione la squadra di Lorenzetti è riuscita a superare agilmente i tedeschi del Charlottenburg, ma in semifinale ha dovuto battagliare non poco contro Perugia per staccare il pass che vale la finale. E ora per Trento è tempo della verità: l’ITAS farà sua latrent coppa o la cederà ai polacchi?



