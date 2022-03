Diretta Perugia Trento/ Streaming video tv: semifinale derby in Champions League

DIRETTA PERUGIA TRENTO: CHE GRANDE PARTITA!

Perugia Trento, diretta dagli arbitri David Fernandez Fuentes e Andrea Puecher, si giocherà presso il Pala Barton del capoluogo umbro alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 30 marzo 2022, per l’andata delle semifinali della Champions League di volley maschile, che ci regalerà dunque un bellissimo derby italiano tra la Sir Sicoma Monini Perugia e la Itas Trentino, già protagoniste di tante battaglie come ad esempio la recente finale di Coppa Italia vinta da Perugia ad inizio mese e adesso in lotta per un posto nella finale di Champions League.

Con la dolorosa ma inevitabile esclusione della squadre russe, naturalmente sono Italia e Polonia a dominare la pallavolo maschile: la diretta di Perugia Trento sarà il primo atto del derby italiano, dall’altra parte del tabellone ci sono invece due squadre polacche, quindi abbiamo già la certezza che la finale sarà una sfida Italia-Polonia. Chi sarà a rappresentarci? Il verdetto arriverà naturalmente settimana prossima dopo la partita di ritorno a Trento, ma già oggi ci sarà in palio una bella fetta della qualificazione: l’attesa è grande, che cosa ci dirà Perugia Trento?

DIRETTA PERUGIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Trento sarà garantita su Eurosport 2, ricordiamo infatti che la Champions League di volley è un’esclusiva del gruppo Discovery e che la diretta streaming video sarà di conseguenza garantita ancora una volta su Discovery +, dove abbiamo potuto seguire per intero (anche se a pagamento) l’avventura delle migliori squadre italiane in Europa.

DIRETTA PERUGIA TRENTO: IL CONTESTO

La diretta di Perugia Trento ha il fascino di una partita che negli ultimi anni è diventata un grande classico: basterebbe dire che pure nella scorsa stagione questa fu la semifinale di Champions League (ed ebbe la meglio Trento), mentre nel 2021-2022 abbiamo assistito alla sfida tra umbri e trentini in semifinale di Supercoppa Italiana (vinse Trento), nella finale di Coppa Italia già citata (con successo di Perugia), naturalmente nel doppio confronto della stagione regolare di campionato (un successo per parte) ma pure nel girone E della prima fase di questa Champions League, con due vittorie umbre.

Morale della favola: queste saranno le partite numero 7 e 8 tra Perugia e Trento in questa stagione, senza escludere naturalmente che la sfida possa ripresentarsi anche nei playoff scudetto della Superlega. Le due squadre si conoscono alla perfezione, il bilancio è favorevole agli umbri ma anche Trento vanta successi di prestigio, come in Supercoppa e naturalmente anche il ricordo della semifinale della scorsa edizione. Questa sera che cosa succederà al Pala Barton?











