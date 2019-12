Diretta Perugia Venezia/ Streaming video tv: le quote sorridono a Oddo (Serie B)

Perugia Venezia, diretta dall’arbitro Di Martino domenica 29 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Perugia Venezia sarà una sfida importante per entrambe le compagini, col Perugia che continua a vivere una stagione ricca di alti e bassi. Contro il Trapani i Grifoni sono riusciti a recuperare grazie a due calci di rigore, ma è mancato il guizzo necessario per una vittoria che avrebbe portato gli umbri al terzo posto in classifica. Il Perugia resta invece nella bagarre di una zona play off molto schiacciata in termini di punti. Ancora peggio è andata al Venezia nel derby veneto contro il Cittadella, perso 1-2 tra le mura amiche dello stadio Penzo. La formazione allenata da Dionisi ha subito la seconda sconfitta consecutiva ed ora è sola al terzultimo posto in classifica, superata dal Cosenza e momentaneamente fuori dalla zona play out. Il Venezia non vince dal match interno contro il Livorno dello scorso 9 novembre e rischia dunque, con un nuovo ko, di vedersi staccato da una salvezza diretta che fino a poche settimane fa sembrava alla portata.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Venezia sarà trasmessa sul canale DAZN1, che trovate al numero 209 del vostro satellite e che da questa stagione è disponibile anche per gli abbonati Sky che abbiano sottoscritto un contratto con la nuova piattaforma. In alternativa, in assenza di un televisore, potrete seguire questa partita in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per collegarvi sul sito dazn.it oppure installando l’applicazione DAZN su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA VENEZIA

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni che scenderanno in campo in Perugia Venezia oggi presso lo stadio Renato Curi. Il Perugia allenato da Massimo Oddo sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza, con questo undici titolare: Vicario; Mazzocchi, Gyomber, Nzita, Di Chiara; Nicolussi Caviglia, Carraro, Falzerano; Capone; Iemmello, Falcinelli. Risponderà il Venezia guidato in panchina da Alessio Dionisi, con un 4-3-1-2 che dovrebbe essere così schierato dal primo minuto: Lezzerini; Felicioli, Cremonesi, Modolo, Fiordaliso; Lollo, Fiordilino, Maleh; Capello; Di Mariano, Bocalon.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida Perugia Venezia del campionato di Serie B, l’agenzia Snai propone a 2.00 la quota relativa al successo interno, a 3.10 la quota riferita all’eventuale pareggio e a 4.20 la quota offerta per il successo in trasferta. Per tutti coloro che punteranno invece sul numero di gol complessivo realizzato nel corso della partita, l’over 2.5 sarà quotato 2.20 e l’under 2.5 sarà proposto a una quota di 1.65.



