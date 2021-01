Diretta Pesaro Brescia/ Streaming video tv: chi va in Coppa Italia? (basket A1)

DIRETTA PESARO BRESCIA: VERSO LA FINAL EIGHT

Pesaro Brescia verrà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denny Borgioni e Alessandro Perciavalle: alle ore 18:00 di domenica 10 gennaio saremo alla Vitrifrigo Arena, dove si gioca per la 15^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Un match decisivo per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: stringe i denti la Vuelle, che arriva dalla doppia sconfitta in trasferta contro Virtus Bologna e Milano e, dopo aver pagato lo scotto del calendario, ha un impegno casalingo contro una squadra che non è ancora decollata, è padrona del suo destino e non può fallire un appuntamento che è considerato vitale, perché farebbe tornare la squadra a giocare il torneo dopo tanto tempo e rappresenterebbe un altro passo di avvicinamento ai livelli che la piazza richiede.

La Germani per l’appunto è chiamata a non sbagliare, al netto che poi la Coppa Italia arrivi: i lombardi hanno perso in casa contro Cremona nell’ultimo impegno, al momento il cambio di allenatore non ha dato la scossa sperata e serve qualche colpo importante per ottenere autostima e fiducia, essendo che la corsa ai playoff è tutt’altro che compromessa. Aspettando la palla a due nella diretta di Pesaro Brescia, proviamo ora ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita.

DIRETTA PESARO BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Brescia non potrà essere seguita sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite trasmesse per questo turno; in alternativa, come per tutte le altre partite del campionato di basket, si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che, appunto, fornisce l’intero programma della Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it sono poi consultabili liberamente le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet ma anche i contenuti multimediali e la classifica del campionato.

DIRETTA PESARO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo a Pesaro Brescia parlando soprattutto della Vuelle che, come abbiamo detto più volte, in pochi mesi è passata da Cenerentola del torneo con retrocessione già scritta a sorpresa che viaggia verso un posto nei playoff, grazie a una linfa economica ritrovata e giocatori di qualità. Tuttavia il rendimento della squadra di Jasmin Repesa è ancora particolarmente ondivago, come si nota dal record negativo (6-7); il campionato è equilibrato e dunque gli adriatici sono comunque nelle prime otto della classifica, ma Jasmin Repesa sa di poter fare ancora meglio visto il materiale a disposizione, e questa partita è chiaramente importante nel processo di crescita del gruppo.

Allo stesso modo Brescia, passata dall’esonero di Vincenzo Esposito, ha tanto da migliorare: sicuramente siamo lontani dai livelli tenuti anche solo l’anno scorso ma la strada è ancora lunga e tante cose potrebbero accadere. Chiaramente vincere alla Vitrifrigo Arena e prendersi la qualificazione alla Final Eight darebbe tutt’altro sapore a questo girone di andata da parte della Leonessa, e dunque mettiamoci comodi e aspettiamo che le due squadre scendano sul parquet, perché manca sempre meno alla palla a due della partita…



