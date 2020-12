Diretta Virtus Bologna Pesaro/ Streaming video tv: sfida intrigante! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO: V NERE PER LA CONFERMA

Virtus Bologna Pesaro sarà diretta dagli arbitri Guido Federico Di Francesco, Guido Giovannetti e Sergio Noce: alle ore 18:15 di mercoledì 30 dicembre le due squadre giocano sul parquet della Segafredo Arena per il recupero dell’ottava giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Lentamente stiamo arrivando a completare le gare che a causa del Coronavirus non sono state disputate; questa è particolarmente intrigante perché, dal testa-coda dello scorso anno, siamo passati a una sfida diretta per una delle prime posizioni nella griglia dei playoff. Cosa che si deve a qualche battuta d’arresto di troppo da parte delle V nere, che hanno anche meditato (anzi, era ufficiale) l’esonero di Sasha Djordjevic; ma si deve anche e soprattutto alla crescita esponenziale della Vuelle, che ha finalmente un buon budget a disposizione e infatti ha costruito un roster che se la sta giocando con le migliori, e prima di Natale è stata anche in grado di andare a vincere a Brindisi, contro una squadra che non perdeva da 10 turni. Vedremo ora cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Pesaro; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali legati al match.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Pesaro sarà trasmessa su Eurosport 2: un appuntamento che sarà comunque riservato agli abbonati della televisione satellitare, e che potranno selezionare questo canale al numero 211 del loro decoder. In alternativa, e sempre avendo sottoscritto un abbonamento, la piattaforma Eurosport Player fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video; sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche di giocatori e squadre, e naturalmente gli altri contenuti d’interesse legati alla competizione di basket.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Pesaro ci presenta dunque una partita che è di sicuro interesse: è incredibile notare come soltanto pochi mesi fa questo match si giocasse tra la prima e l’ultima in classifica nel campionato, con la Vuelle che era arrivata al lockdown con una sola vittoria e una retrocessione già scritta mentre, per contro, la Segafredo aveva aperto il campionato con una striscia entusiasmante di vittorie e poi non si era più guardata indietro, anche se lungo il percorso non era riuscita a mettere le mani su Coppa Italia e Coppa Intercontinentale. Oggi la vallata è cambiata: le V nere restano una squadra di grandi ambizioni ma hanno avuto qualche rallentamento lungo il percorso, è stata impressionante invece la crescita della Carpegna Prosciutto che si è subito insediata in zona playoff andando a disturbare tutte le favorite, forte di grandi veterani ma anche giovani che stanno facendo il loro dovere, il tutto sotto la guida di un allenatore esperto come Jasmin Repesa che ha vinto lo scudetto in due piazze diverse. Un buon mix, ma vedremo se basterà per battere la Virtus Bologna…



© RIPRODUZIONE RISERVATA