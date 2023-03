Diretta Pesaro Brescia/ Streaming video tv: la Leonessa per risalire! (basket A1)

DIRETTA PESARO BRESCIA: SFIDA INTRIGANTE!

Pesaro Brescia è in diretta dalla Vitrifrigo Arena, alle ore 20:30 di sabato 18 marzo: è uno degli anticipi nella 22^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, sfida intrigante che in questo momento presenta squadra in situazioni diverse. Brescia, dopo la clamorosa vittoria in Coppa Italia, ha spezzato una serie di sette sconfitte in campionato schiantando Trieste in casa, ma la sua classifica rimane pericolante e dunque la Germani deve innanzitutto pensare a salvarsi, pur se poi la graduatoria potrebbe essere sufficientemente corta da garantire comunque una corsa verso i playoff.

Pesaro nelle prime otto è rimasta finora per tutta la stagione, ma sta affrontando un calo: battuta a Varese sabato scorso, vive un momento nel quale gli infortuni e la scarsa condizione stanno determinando qualche posizione persa, e la Vuelle deve stare molto attenta a non precipitare fuori dalla zona playoff pur avendo tutto per giocarli rappresentando poi una sorpresa. Vedremo quello che succederà nella diretta di Pesaro Brescia, adesso prendiamoci un momento per fare le nostre rapide considerazioni circa i temi principali della partita.

DIRETTA PESARO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Brescia non sarà una di quelle che vengono trasmesse sulla nostra televisione per la 22^ giornata di campionato. Sappiamo in ogni modo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN: in questo caso allora si tratterà di una visione in diretta streaming video, con la possibilità di abbonarsi al servizio o acquistare l’evento on demand. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore ma anche la classifica, le statistiche di rendimento e il calendario del campionato di basket.

DIRETTA PESARO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Della diretta di Pesaro Brescia bisogna ovviamente dire che questa partita si è giocata il mese scorso come semifinale di Coppa Italia: era stata una vittoria netta da parte della Germani, e già allora la Vuelle aveva accusato una condizione del roster che ha poi portato a quel calo di cui si parlava. La classifica rimane corta, e dunque ci sono margini utili per risalire in fretta la corrente: al quarto posto in questo momento staziona proprio Varese, che ha una sola vittoria in più rispetto alla squadra allenata da Jasmin Repesa.

Brescia ha giocato mercoledì in Eurocup, perdendo al PalaLeonessa contro il Lietkabelis; ha già comunque archiviato la qualificazione agli ottavi, ma nelle ultime due partite del girone dovrà provare a migliorare la sua situazione per avere, almeno sulla carta, un’avversaria più abbordabile e magari da affrontare in casa. Questo però arriverà dopo, adesso c’è la diretta di Pesaro Brescia nella quale la Leonessa può provare a vincere la seconda partita consecutiva per risalire ancor più la corrente in classifica, tra poco dunque scopriremo come andranno le cose sul parquet.

