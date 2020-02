Diretta Pesaro Brindisi/ Streaming video tv: partita già segnata? (basket Serie A1)

Pesaro Brindisi si gioca in diretta dalla Vitrifrigo Arena, in programma alle ore 12:00 di domenica 9 febbraio: torna il lunch match nella 22^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020, e sul parquet degli adriatici la Happy Casa ha una bella occasione per tornare ad assaltare il terzo posto in classifica. Settimana scorsa la squadra pugliese ha perso di misura contro l’Olimpia Milano, venendo agganciata da Cremona in quinta posizione; tuttavia la classifica in quelle quattro posizioni è ancora estremamente corta e dunque ci sarà tutto il tempo per recuperare, anche se forse i primi due posti sono leggermente fuori portata. Discorso diverso per la Vuelle, che nell’ultimo turno ha visto ridursi ancor più le già scarse speranze di salvezza: la sconfitta inevitabile contro la Virtus Bologna ha allontanato la concorrenza e adesso la Carpegna Prosciutto vivrà alla giornata senza troppe aspettative, comunque continuando a sperare nel miracolo. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Pesaro Brindisi, intanto possiamo presentare i temi principali legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Brindisi non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo una delle partite scelte per essere trasmesse in questo turno di campionato. Tuttavia gli appassionati potranno come al solito dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per attivare la piattaforma Eurosport Player (a pagamento) che fornisce tutte le gare della Serie A1 di basket in diretta streaming video. Sul portale www.legabasket.it troverete inoltre le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA PESARO BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Pesaro Brindisi è fin troppo evidente che gli ospiti abbiano dalla loro parte tutti i favori del pronostico, e che dunque non possano sbagliare. La Happy Casa non è riuscita a confermare la bella e importante vittoria di Brescia, cadendo contro una Milano che non ha entusiasmato ma è sempre riuscita a contenere il ritorno pugliese; per Frank Vitucci adesso si potrebbe aprire una parte di campionato in rincorsa, perchè l’avventura in Champions League è amaramente terminata e ci si potrà concentrare esclusivamente sul miglioramento della posizione nella graduatoria di Serie A1. Speranze salvezza ridotte al lumicino in casa Pesaro: la vittoria ottenuta sul parquet della Fortitudo Bologna non ha fatto da trampolino di lancio come qualcuno aveva sperato e ipotizzato, la squadra è tornata a perdere in sequenza e domenica scorsa ha anche dovuto registrare la doppia vittoria di Pistoia e Trieste. Adesso le partite da recuperare a entrambe sono cinque: si fa sempre più complicata, ma come detto questa piazza ha grande orgoglio e sicuramente ci proverà finchè non sarà finita, anche se ovviamente il livello non è dei migliori.



