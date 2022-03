Diretta Pesaro Brindisi/ Streaming video tv: Vitucci rischia i playoff! (basket A1)

DIRETTA PESARO BRINDISI: BANCHI NON PUÒ SBAGLIARE!

Pesaro Brindisi è in diretta dalla Vitrifrigo Arena e si gioca alle ore 16:30 di domenica 13 marzo: è la prima partita nel calendario della 22^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. La Vuelle non può più sbagliare: dopo aver perso sul campo di Reggio Emilia Pesaro si trova al terzultimo posto in classifica, e soprattutto le recenti vittorie di Fortitudo Bologna e Cremona hanno portato il divario a un solo match. Dunque, per evitare di farsi assorbire, la squadra marchigiana non può che vincere oggi ma sarà tutt’altro che semplice.

Diretta/ Reggio Emilia Pesaro (risultato finale 86-77): la Unahotels prende i 2 punti

Brindisi resta una squadra capace di inserirsi nelle prime tre del nostro campionato, anche se nell’ultima giornata ha perso in casa contro Brescia; Frank Vitucci già l’anno scorso aveva stupito e ora, con il ritorno di D’Angelo Harrison, sa che la Happy Casa può fare il salto di qualità. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Pesaro Brindisi, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno da questa partita.

DIRETTA/ Brindisi Brescia (risultato finale 83-88): colpaccio Leonessa!

DIRETTA PESARO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Pesaro Brindisi non sarà una di quelle che verranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questa giornata di campionato. Appuntamento allora su Discovery Plus, che da questa stagione è broadcaster ufficiale della Lega Basket: la visione sarà in diretta streaming video e ovviamente riservata agli abbonati. Ricordiamo che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete anche tutte le informazioni utili sulla partita, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Virtus Bologna Brindisi (risultato finale 93-81) Rai: Vu Nere in semifinale!

DIRETTA PESARO BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Pesaro Brindisi bisogna appunto dire che la Happy Casa ha appena perso in casa contro Brescia, ma si tratta di una sconfitta che ci può stare visto che la Germani in questo momento sta volando; vero è anche che i lombardi sono andati al PalaPentassuglia senza Amedeo Della Valle e forse i pugliesi avrebbero potuto sfruttare meglio questa occasione. Adesso per Vitucci la corsa ai playoff si fa davvero tosta: in questo momento Brindisi si trova nel gruppone a quota 20 punti in classifica, ma con Sassari che ha giocato una partita in meno e le squadre a quota 18 che stanno arrivando.

Passare dal secondo posto in classifica dello scorso anno a non giocare nemmeno la post season sarebbe ovviamente un fallimento per la Happy Casa, che anche per questo ha richiamato alla base Harrison e sa di non poter sbagliare la partita della Vitrifrigo Arena, contro una Pesaro che certamente con Luca Bachi al posto di Aza Petrovic ha fatto dei passi in avanti ma è ancora ben lontana dalla quadratura del cerchio, e dunque rischia seriamente la retrocessione in Serie A2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA