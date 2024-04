DIRETTA PESARO PISTOIA/ Video streaming tv: le speranze salvezza della VL (basket A1, oggi 13 aprile 2024)

DIRETTA PESARO PISTOIA: SPERANZE SALVEZZA

Parlando della diretta di Pesaro Pistoia, dobbiamo naturalmente fare un focus su quelle che sono le speranze di salvezza della Vuelle. Con la vittoria di Sassari, Pesaro ha tenuto il passo di Brindisi e Varese, recuperando invece due punti a Varese: ha ora gli stessi punti della Happy Casa ed è staccata di due gare da Openjobmetis e NutriBullet. Tuttavia, bisogna anche guardare le sfide dirette: infatti, le partite da recuperare a Varese sono di fatto tre perché i lombardi hanno vinto entrambi gli incroci; Pesaro invece sarebbe davanti a Treviso in caso di arrivo a pari punti, avendo dalla sua parte la differenza canestri.

Con Brindisi invece abbiamo un 1-1, ma +3 nella differenza canestri: diciamo allora che per salvarsi la Vuelle dovrà almeno pareggiare l’operato di Treviso e non farsi superare da Brindisi, non è così semplice perché la NutriBullet ha mostrato di saper cambiare passo (al netto della sconfitta al PalaPentassuglia) e comunque come conditio sine qua non per confermarsi in Serie A1 Pesaro ha bisogno di vincere due delle ultime quattro partite della regular season. La prima potrebbe essere questa contro Pistoia, poi eventualmente staremo a vedere quali saranno i risultati delle altre rivali… (agg. di Claudio Franceschini)

PESARO PISTOIA EMILIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà Eurosport 2 a fornire la diretta tv di Pesaro Pistoia: nella 27^ giornata di Serie A1 questa è una delle due partite che sono trasmesse dal canale che è comunque riservato agli abbonati alla televisione satellitare, precisamente al numero 211 del decoder. L’alternativa come sempre è rappresentata, sempre in abbonamento, dalla piattaforma DAZN che garantisce la diretta streaming video di tutte le gare del massimo campionato di basket; per le informazioni utili sulla diretta di Pesaro Pistoia potrete invece rivolgervi al sito ufficiale www.legabasket.it, che mette a disposizione il tabellino play-by-play e il boxscore statistico.

LA VUELLE ADESSO CI CREDE!

Pesaro Pistoia sarà in diretta alle ore 20:30 di sabato 13 aprile, presso la Vitrifrigo Arena: la partita valida per la 27^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 è delicatissima per la Vuelle, che si è rimessa in corsa per la salvezza grazie al grande colpo di Sassari. Pesaro adesso ci crede: vedremo come nel gioco degli incastri e delle sfide dirette possa essere in qualche modo favorita, ma per il momento sono ancora due le gare da recuperare per ottenere la permanenza in Serie A1 e da giocare ne restano quattro, dunque evidentemente questa è un’altra finale per centrare l’obiettivo.

Non smette invece di stupire Pistoia, che dopo la rimonta contro la Virtus Bologna ha battuto Reggio Emilia al fotofinish: adesso la Estra è quinta in classifica proprio in compagnia della Unahotels e ha un piede nei playoff, ma per centrare un traguardo che sarebbe splendido ha bisogno di prendersi qualche altra vittoria. La diretta di Pesaro Pistoia si annuncia così intrigante e importante per entrambe le squadre; noi aspettiamo che alla Vitrifrigo Arena si giochi, ma nel frattempo qualche altra incursione nei temi caldi della sfida è certamente dovuta.

DIRETTA PESARO PISTOIA: PER UN POSTO NEI PLAYOFF

Nella diretta di Pesaro Pistoia scopriremo se la Vuelle possa davvero avvicinare la salvezza: la squadra adriatica appariva spacciata fino a poco tempo fa ma poi improvvisamente ha vinto qualche partita determinante, Meo Sacchetti sembra aver trovato la quadratura del cerchio e adesso rimanere in Serie A1 non appare più così impossibile anche se, bisogna dirlo, Pesaro entra nelle ultime quattro giornate della regular season ancora con l’acqua alla gola e legata ai risultati di almeno due rivali, di conseguenza lo striscione del traguardo non è nemmeno troppo nelle vicinanze.

Può esserlo per Pistoia, che ha preso due gare di vantaggio su Napoli e Sassari: possiamo dire che vincendo anche solo una delle quattro partite rimaste la straordinaria Estra potrebbe festeggiare la qualificazione ai playoff, e allora va fatto un grande applauso a Nicola Brienza soprattutto perché, dopo un girone di andata chiuso al settimo posto (partendo 0-4) sembrava che Pistoia avesse smarrito la via dovendosi accontentare della salvezza. Invece l’obiettivo principale è stato raggiunto con largo anticipo e adesso i toscani possono davvero sognare in grande…











