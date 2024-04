DIRETTA/ Pistoia Reggio Emilia (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (basket A1, 7 aprile 2024)

DIRETTA PISTOIA REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Possiamo dare il via alla diretta di Pistoia Reggio Emilia ricordando che la partita di andata in questo campionato di Serie A1 si era giocata il 12 novembre, per la settima giornata: naturalmente eravamo al PalaBigi e la vittoria aveva sorriso alla Unahotels, con il risultato di 95-82. Gara ad alto punteggio, con la Estra scattata meglio ma un primo tempo che si era concluso in parità: la differenza l’aveva fatta l’accelerazione di Reggio Emilia nel terzo quarto, qui infatti il parziale era stato di 21-10 e la Reggiana era scappata per non voltarsi più indietro, grazie a 45 punti combinati di Langston Galloway (5/10 dall’arco) e Kevin Hervey, ma anche i 12 a testa di Briante Weber e Jamar Smith. Pistoia aveva provato a rispondere con 18 punti di Charlie Moore, 15 di Payton Willis e 13 di Jordon Varnado; la Estra aveva mandato in doppia cifra tutto il quintetto titolare ma la panchina aveva segnato appena 13 punti con tre giocatori, 8 di questi portati in dote da Carl Wheatle. Adesso per noi è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il parquet del PalaCarrara, finalmente possiamo lasciare la parola ai protagonisti della partita perché qui è tutto pronto, la palla a due di Pistoia Reggio Emilia sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Virtus Bologna Pistoia (risultato finale 93-100): Estra rimonta di classe! (oggi 1° aprile 2024)

PISTOIA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sono molte le informazioni che possiamo darvi sulla diretta tv di Pistoia Reggio Emilia: sappiamo solo che non sarà tra le partite prescelte per essere trasmesse in chiaro. Ma sarà comunque possibile seguire la partita in diretta streaming video tv attraverso un abbonamento a DAZN oppure anche collegandosi al sito internet della Legabasket.

Diretta/ Reggio Emilia Milano (risultato finale 68-72): l'Olimpia vola!

PISTOIA REGGIO EMILIA: OBIETTIVO PLAYOFF

La diretta di Pistoia Reggio Emilia, come del resto abbiamo già visto, ci consegna una partita tra due squadre che vanno a caccia della qualificazione ai playoff: per entrambe un obiettivo interessante e importante, perché non sono troppe le volte in cui in epoca recente Estra e Unahotels sono riuscite a garantirsi la post season. Pistoia manca alla Serie A1 da tre stagioni e le ultime volte ai playoff erano state anche scintillanti, ricordiamo in particolare una splendida serie di primo turno con la corazzata Milano che aveva avuto bisogno di tutte le cinque partite per avere ragione dell’orgogliosa squadra toscana.

Diretta/ Pesaro Reggio Emilia (risultato finale 69-87): vittoria ospite convincente (basket, 24 marzo 2024)

Reggio Emilia invece la post season è tornata a visitarla di recente con Attilio Caja come allenatore, ma in generale dopo il bellissimo ciclo di Max Menetti la società ha faticato a mantenere il livello e, come già ricordato in sede di presentazione della partita, l’anno scorso si è anche dovuta salvare per il rotto della cuffia. Anche per questo motivo sarebbe comunque bello rivedere ai playoff sia Pistoia che Reggio Emilia, due squadre che negli ultimi anni sono state presenze costanti nel nostro basket, a loro modo sono piazze importanti e vanno a caccia della gloria perduta, o comunque di un elevamento di livello. Vedremo come andrà stasera al PalaCarrara… (agg. di Claudio Franceschini)

PISTOIA REGGIO EMILIA: ESTRA PER CONSERVARE I PLAYOFF!

Pistoia Reggio Emilia, che è in diretta dal PalaCarrara alle ore 19:30 di domenica 7 aprile, si gioca per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024: è una partita tra due squadre che potrebbero ritrovarsi nei playoff anche se forse non in una sfida diretta, in questo momento dipende anche e soprattutto dalla Estra che conserva la sua posizione nelle prime otto grazie a un torneo giocato ad un livello superiore rispetto alle aspettative, ma deve ora vincere una concorrenza che si fa particolarmente agguerrita.

Grande stagione per Reggio Emilia, già semifinalista di Coppa Italia e ora quinta in classifica: la Unahotels è una squadra di ottima qualità che, perdendo in casa contro Milano, si è staccata dalle prime quattro ma dovrebbe comunque aver chiuso i conti con la qualificazione ai playoff, anche se resta un minimo margine di rischio. Tra poco scopriremo quello che accadrà nel corso della diretta di Pistoia Reggio Emilia, per il momento possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi che emergeranno dalla serata del PalaCarrara.

DIRETTA PISTOIA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pistoia Reggio Emilia ci farà compagnia tra qualche ora, e sarà una partita con la quale la Unahotels potrà eventualmente difendere la sua quinta posizione dagli assalti delle avversarie. Prendersi il fattore campo nel primo turno dei playoff appare ormai fuori portata per la Reggiana, ma siamo ai dettagli perché quando è iniziata la stagione non era troppo certo che la squadra avrebbe corso per la post season, di conseguenza arrivarci sarà comunque tutto di guadagnato e ora Reggio Emilia vuole farlo nel miglior modo possibile.

Se parliamo di playoff, che Pistoia li raggiunga sarebbe una grande impresa: tornata in Serie A1 dopo tre stagioni, la Estra pensava ad una salvezza senza troppi affanni e infatti l’avvio di campionato lasciava intendere che il destino dei toscani sarebbe stato questo, ma poi improvvisamente il gruppo a disposizione di Nicola Brienza ha cominciato a correre e fare risultati e addirittura si è qualificato per la Final Eight di Coppa Italia, per poi riuscire tra alti e bassi a rimanere nelle prime otto della classifica. Ora vedremo se al termine della regular season sarà ancora così…











© RIPRODUZIONE RISERVATA