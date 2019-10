Diretta Pesaro Reggio Emilia/ Streaming video tv: emiliani per il poker (basket)

Pesaro Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Massimiliano Filippini, Alessandro Martolini e Gabriele Bettini, è una partita valida per la sesta giornata del campionato della Serie A di basket 2019-2020. L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 27 ottobre 2019, naturalmente presso la Vitrifrigo Arena, casa dei marchigiani. Pesaro Reggio Emilia mette di fronte due formazioni che hanno vissuto inizi di stagione radicalmente diversi fra loro: per i marchigiani quattro sconfitte su altrettante partite disputate finora (ha già riposato), gli emiliani invece ne hanno vinte tre su cinque. Settimana scorsa Pesaro ha perso a Brindisi e continua a rimanere tristemente sul fondo della classifica, Reggio Emilia invece è reduce da una convincente vittoria su Pistoia e naturalmente vuole continuare a fare bene. Esigenze opposte: chi avrà la meglio?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pesaro Reggio Emilia, che non è tra le partite trasmesse per questa sesta giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

Abbiamo dunque già descritto per sommi capi come le due formazioni arrivano alla diretta di Pesaro Reggio Emilia. Per i padroni di casa della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro i numeri purtroppo parlano in modo molto eloquente, solo sconfitte fino a questo momento per una squadra che non gioca nemmeno male, ma cede sempre nei momenti decisivi. Serve al più presto una scossa, qualche vittoria per rinfrancare un gruppo che non ha ancora un leader carismatico, altrimenti il cammino verso la salvezza potrebbe complicarsi. Reggio Emilia aveva a sua volta cominciato malocchio, ma dopo due sconfitte ha infilato tre successi consecutivi e di conseguenza è una delle squadre più in forma del campionato: la trasferta sul campo del fanalino di coda potrebbe essere l’occasione per calare il poker e consolidarsi in una interessante posizione di classifica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA