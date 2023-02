Diretta Pesaro Reggio Emilia/ Streaming video tv: Repesa per riscattarsi! (basket A1)

DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA: VUELLE IN SCIOLTEZZA?

Pesaro Reggio Emilia, che viene diretta dalla terna formata da Tolga Sahin, Martino Galasso e Giulio Pepponi, si gioca alle ore 20:00 di domenica 5 febbraio: l’appuntamento è alla Vitrifrigo Arena con la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Si tratta di un match in cui entrambe le squadre vanno a caccia di riscatto: la Vuelle sta giocando potenzialmente per entrare nelle prime tre posizioni della regular season ma ha subito un duro colpo domenica scorsa, incassando addirittura un -36 da Sassari che può aver generato qualche dubbio nella testa dei giocatori.

Reggio Emilia dal canto suo è sempre ultima in classifica: ultimamente ha dato qualche segnale di risveglio ma ha comunque perso anche a Brindisi, resta fanalino di coda ma sa se non altro di poter contare su una graduatoria corta e tante squadre in lotta per la salvezza, cosa che aumenta le chance della Reggiana. Sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Pesaro Reggio Emilia; mentre aspettiamo che si giochi, facciamo qualche rapida valutazione sui temi che potrebbero emergere dalla serata.

DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Pesaro Reggio Emilia sarà trasmessa su Eurosport 2: appuntamento dunque in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, il canale è disponibile al numero 211 del decoder di Sky. Ricordiamo comunque che l’intera programmazione del massimo campionato di basket è appannaggio della piattaforma Eleven Sports, da poco presente anche nel pacchetto DAZN: sarà in questo caso una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla partita (tabellino play-by-play e boxscore), il calendario e la classifica di Serie A1.

DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo pronti a vivere la diretta di Pesaro Reggio Emilia: la situazione della Unahotels è quella che la Vuelle ha vissuto fino a un paio di anni fa, ovvero una continua corsa alla salvezza tra stagioni negative e nelle quali l’asticella degli obiettivi non si poteva alzare più di tanto. Non possiamo dimenticare che Pesaro abbia per esempio evitato due retrocessioni per cause esterne (un fallimento “rivale” e la cancellazione della stagione causa lockdown), ma poi va dato pieno atto alla società di aver lavorato per trovare quelle soluzioni che ci presentano oggi la Vuelle come una potenza della Serie A1.

Negli stessi anni di cui sopra, più o meno, Reggio Emilia ha avuto il momento di maggiore splendore: due finali scudetto, la Supercoppa e la EuroChallenge in bacheca, una fiera rivalità con Milano per la vittoria della regular season. Poi, le cose sono andate calando e non necessariamente per il fatto che Max Menetti sia andato altrove; l’anno scorso con Attilio Caja Reggio Emilia ha ritrovato la partecipazione ai playoff, ma quel risultato non sembra trovare conferme quest’anno. Certo, manca ancora molto per chiudere la regular season e allora vedremo cosa ci dirà il campo questa sera…











