Diretta Sassari Pesaro/ Streaming video tv: la Vuelle per fare il salto! (basket A1)

DIRETTA SASSARI PESARO: UNA PARTITA INTRIGANTE!

Sassari Pesaro, partita in diretta dal PalaSerradimigni alle ore 20:00 di domenica 29 gennaio, chiude il programma nella 17^ giornata di basket Serie A1 2022-2023: si gioca una partita molto interessante tra due squadre che tecnicamente sono in corsa per un posto nei playoff, anche se in questo momento la Dinamo appare certamente in difficoltà e infatti ha perso anche a Napoli, avvicinandosi pericolosamente alla zona calda della classifica anche perché il girone di andata ci ha presentato una situazione assolutamente in equilibrio e con una graduatoria davvero cortissima.

Diretta/ Napoli Sassari (risultato finale 93-83): partenopei a stelle e strisce

Al momento non è interessata a questi discorsi Pesaro, che dopo essersi qualificata alla Final Eight di Coppa Italia ha chiuso la prima metà di stagione con una vittoria contro Verona: un successo davvero importante per la Vuelle, che in questo modo ha blindato il suo attuale quarto posto in classifica e ha guadagnato altro margine su Varese e Venezia, rivali dirette per il posizionamento nella griglia dei playoff. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Sassari Pesaro, ma per il momento possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla partita.

Diretta/ Pesaro Verona (risultato finale 76-73): ribaltone Carpegna!

DIRETTA SASSARI PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Pesaro non sarà una di quelle che per la 17^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Come noto poi tutti i match del massimo campionato di basket sono forniti dalla piattaforma Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video potendo scegliere anche l’acquisto on demand, il servizio da poco tempo fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Sassari Brindisi (risultato 111-93): sardi che dominano fino alla fine!

DIRETTA SASSARI PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Avremo quindi tra poche ore la diretta di Sassari Pesaro, una partita che come detto è molto interessante: non c’è dubbio alcuno che anche il Banco di Sardegna corra per giocare i playoff, ma la squadra di Piero Bucchi non ha saputo tenere certi ritmi e ha avuto parecchie difficoltà all’inizio della stagione, venendo anche eliminata dalla Champions League. Comunque, lo scenario che si è delineato in Serie A1 ha fatto sì che Sassari fosse in corsa per la Coppa Italia quasi fino all’ultima giornata disponibile; adesso bisognerà necessariamente fare il salto di qualità per centrare i playoff.

Pesaro sembra averlo fatto, questo passo in avanti: nelle ultime due stagioni la Vuelle aveva già dimostrato di aver svoltato rispetto ad un periodo davvero pessimo, in questo campionato il ritorno di Jasmin Repesa ha portato quel qualcosa in più e la squadra si esprime in maniera costante, dando anche la sensazione di poter migliorare e attaccare il terzo posto in classifica che appartiene a Tortona, se non addirittura attentare alle prime due piazze. Prima ci sarà la Coppa Italia: Pesaro nel 2021 aveva raggiunto la finale sa che può essere un traguardo prezioso per tutto l’ambiente…











© RIPRODUZIONE RISERVATA