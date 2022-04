Diretta Pesaro Sassari/ Streaming video tv: sfida tra squadre in forma! (basket A1)

DIRETTA PESARO SASSARI: DUE SQUADRE IN SALUTE!

Pesaro Sassari si gioca in diretta dalla Vitrifrigo Arena, alle ore 18:00 di domenica 10 aprile: la partita è valida per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Cosa dire su questo match? Stiamo parlando di due squadre che hanno solo due vittorie di differenza ma una classifica totalmente diversa, perché la graduatoria è corta e allora la Dinamo, che deve recuperare una partita, occupa la quarta posizione dopo il grande colpo contro Milano, un successo che l’ha portata a fare un passo avanti forse decisivo verso i playoff anche se certamente ci sarà ancora da lottare.

Anche la Vuelle però ha saputo fare un bel colpo nell’ultima giornata: ha vinto nettamente a Casale Monferrato, battendo la lanciata Tortona e dunque confermando il suo margine sulla zona retrocessione. Sono due partite sulla Fortitudo Bologna, da difendere con le unghie e con i denti a cominciare dalla sfida di oggi; vedremo dunque come andrà, tra poco infatti saremo in campo per la diretta di Pesaro Sassari e, mentre aspettiamo che arrivi la palla a due, possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali legati al pomeriggio della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Sassari non è una di quelle che saranno disponibili sui canali della nostra televisione, per la 26^ giornata di Serie A1: l’appuntamento dunque è solo per gli abbonati alla piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è diventata broadcaster ufficiale della Lega e dunque trasmette tutte le gare del campionato in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it sarà possibile consultare liberamente le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA PESARO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Sassari ci porta in dote una partita molto interessante: ad un certo punto sembrava che la Vuelle fosse spacciata e invece il cambio di allenatore è risultato determinante. Certamente Luca Banchi non ha risolto tutti i problemi esistenti, ma è innegabile che il passo di Pesaro sia stato profondamente diverso e le ultime due vittorie esterne, contro Varese e Tortona, sono appunto lì a confermare quanto gli adriatici abbiano ripreso vigore e adesso possano realmente puntare alla salvezza, che anche dal punto di vista delle partite mancanti non è affatto lontana. Gioca per un posto nei playoff Sassari, che sa bene come questa stagione sia transitoria (lo dimostra anche la netta eliminazione nella Top 16 di Champions League) ma anche che arrivare alla post season sia comunque un traguardo da inseguire concretamente, e non solo per modo di dire.

Anche qui l’avvicendamento in panchina ha fatto il suo, con l’esperienza di Piero Bucchi che è francamente servita per compattare un roster cui è stato aggiunto da poco Miro Bilan, grande ritorno che potrebbe essere determinante nel conquistare la post season e poi provare magari a prendersi la semifinale, anche se in questo caso molto sarà stabilito dall’eventuale accoppiamento nel primo turno. Ora vedremo cosa succederà nella diretta di Pesaro Sassari, partita molto attesa…











