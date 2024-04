DIRETTA TORTONA PESARO/ Video streaming tv: le speranze dei marchigiani! (basket A1, 20 aprile 2024)

DIRETTA TORTONA PESARO: LE SPERANZE ADRATICHE

Nell’approfondire gli aspetti principali della diretta di Tortona Pesaro possiamo tornare su quanto solo accennato in precedenza: la Vuelle ha una grande occasione di salvarsi anche perché settimana prossima il calendario propone Varese Treviso, cioè la sfida tra le due squadre che hanno una vittoria in più e, di conseguenza, quelle su cui Pesaro fa la corsa per rimanere in Serie A1. Il calendario oggi propone la trasferta di Venezia per la NutriBullet e quella della Openjobmetis a Sassari: realisticamente, la Vuelle può sperare in una doppia sconfitta e dunque in un aggancio a quota 20 punti.

A quel punto, la classifica avulsa salverebbe gli adriatici, che sono 0-2 con Varese ma 1-1 con differenza canestri a favore nei confronti di Treviso: per questo motivo poi, settimana prossima, Pesaro dovrà sperare che a vincere l’incrocio salvezza sia la Openjobmetis, che dovrà essere fuori dal calcolo avendo il vantaggio sulla banda di Meo Sacchetti. Naturalmente questo scenario sarebbe possibile qualora Pesaro vincesse stasera, e senza contare il fatto che poi mancherà ancora una giornata da disputare (e sarà la Vuelle ad andare al Taliercio); tuttavia, già pensare al fatto che rimanere in Serie A1 non sia così impossibile è un grande successo per questa squadra… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE TORTONA PESARO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Sui canali tradizionali della nostra televisione, la diretta tv di Tortona Pesaro non sarà disponibile: questa partita infatti non fa parte del pacchetto di gare che nella 28^ giornata di Serie A1 vengono fornite dalle emittenti che hanno i diritti per trasmettere alcuni dei match. L’unica opzione per assistere alla sfida in questione dunque sarà quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che invece garantisce l’intero quadro del campionato di basket: si tratterà di una visione in diretta streaming video, eventualmente accompagnata dalle informazioni utili che arriveranno dal sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it.

ADESSO LA VUELLE CI CREDE!

La diretta di Tortona Pesaro ci farà compagnia alle ore 19:00 di sabato 20 aprile, come primo anticipo nella 28^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. È una partita importante per entrambe: la Bertram, battuta in volata da Trento settimana scorsa, deve blindare la sua qualificazione ai playoff e potrebbe farlo con questa partita, la squadra piemontese si è rimessa in corsa con l’arrivo di Walter De Raffaele ma in precedenza aveva perso qualche punto di troppo, e dunque ora dovrà correre per ottenere la post season che rimane l’obiettivo minimo considerate le ultime due stagioni.

Pesaro invece è tornata contro ogni pronostico a sperare nella salvezza: la Vuelle ha battuto anche Pistoia e si è messa in una posizione che le potrebbe permettere di superare almeno una tra Treviso e Varese, che per di più avranno la sfida diretta la prossima settimana, timbrando un traguardo che, appunto, fino a poche settimane fa sembrava impossibile da ottenere. Ora invece Meo Sacchetti ci crede, e con lui tutto l’ambiente; aspettiamo che la diretta di Tortona Pesaro si giochi, nel frattempo possiamo fare qualche rapido approfondimento sui temi principali che arriveranno questa sera.

DIRETTA TORTONA PESARO: VITTORIA IMPORTANTE PER ENTRAMBE

Grande attesa per la diretta di Tortona Pesaro, come abbiamo visto per motivi diversi ma altrettanto importanti: la Bertram ha sicuramente cambiato faccia dall’esonero (doloroso) di Marco Ramondino ma adesso arriva il momento della verità, la sconfitta di Trento ha impedito a Tortona di blindare subito i playoff e adesso c’è il rischio concreto di complicarsi la vita, perché arrivati a questo punto della stagione sono poche le squadre anche abbordabili che abbiamo poco da giocarsi, ogni singola partita sarà una battaglia vera e propria a cominciare da quella di stasera.

Pesaro, lo abbiamo detto, è caldissima: certamente rimane la penultima forza della Serie A1 e dopo 27 giornate i valori non possono mentire, ma la Vuelle che si è vista nelle ultime settimane è una squadra che improvvisamente ha ritrovato orgoglio, ha battuto Brescia e Virtus Bologna e sabato scorso con la vittoria di Pistoia ha certificato di avere ottime possibilità di salvarsi. Se non ci riuscirà, ovviamente il problema non sarà di questo ultimo periodo quanto di quello accaduto prima, ma l’orgoglio di Meo Sacchetti è grande e allora gli adriatici fanno bene a crederci…











