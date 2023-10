DIRETTA/ Scafati Pistoia video streaming tv: il focus sulla nuova Givova (basket A1, 15 ottobre 2023)

DIRETTA SCAFATI PISTOIA: LA NUOVA GIVOVA

Si avvicina la diretta di Scafati Pistoia e quindi possiamo fare una rapida considerazione sulla nuova Givova, che ha iniziato la stagione nel tentativo di centrare un’altra salvezza. Le conferme importanti sono due: quella del veterano David Logan, l’anno scorso straordinario protagonista per mesi e poi eroe della partita con cui Scafati ha raggiunto la salvezza, e di Kruize Pinkins che ha sempre mostrato solidità e quantità, dunque un giocatore che Stefano Sacripanti ha voluto mantenere nel suo roster. Poi, gli arrivi: su tutti ovviamente bisogna citare quello di Alessandro Gentile.

Diretta/ Pistoia Trento (risultato finale 73-78): doppia doppia Derek Cook, vince l'Aquila! (8 ottobre 2023)

Ancora una volta il nativo di Maddaloni si mette in discussione: da quando ha lasciato l’Olimpia Milano la sua carriera ha preso una piega calante, spesso e volentieri ci ha messo del suo ed è impossibile non ricordare la dolorosa separazione da Varese, quando era stato allontanato dal coach (che all’epoca era Joan Roijakkers) per scarso impegno, forse una manovra per dare un segnale forte con Gentile preso come capro espiatorio. Adesso si riparte da Scafati: nelle prime due partite, in uscita dalla panchina, Gentile ha messo 6,0 punti di media ma anche 7,0 rimbalzi e 3,5 assist, consapevole di non poter più essere il primo violino ma con la voglia di mettersi a disposizione. Sarà interessante scoprire come procederà questo esperimento… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Varese Pistoia (risultato finale 83-82): Hanlan 16 punti (basket A1, 4 ottobre 2023)

DIRETTA SCAFATI PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Pistoia sarà fornita da Eurosport 2, dunque appuntamento riservato agli abbonati di Sky Sport che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. L’altro modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione del campionato, chiaramente con visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

SCAFATI PISTOIA: MATCH DELICATO!

Scafati Pistoia, che sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Denis Quarta e Giacomo Dori, si gioca alle ore 19:30 di domenica 15 ottobre, presso la Beta Ricambi Arena: nella terza giornata di basket Serie A1 2023-2024 va in scena una partita delicatissima per la salvezza, tra due squadre che sono ancora a zero punti dopo due gare. Scafati ha prima perso in casa contro la Virtus Bologna, tutto sommato in modo onorevole, poi è caduta contro Reggio Emilia: che ripetere l’impresa dello scorso anno sarebbe stato complicato si sapeva, questa sera ci sarà però una bella occasione.

Pistoia, tornata nel massimo campionato dopo tre anni, ha fatto bene ma senza raccogliere: la bruciante sconfitta di Varese ha poi pesato sul rendimento casalingo contro Trento, la Estra ha perso due volte in volata ma quel che conta sono appunto i punti, e ora bisognerà iniziare a incassarne. Aspettando che la diretta di Scafati Pistoia prenda il via, noi possiamo fare qualche rapido approfondimento sui temi principali che potrebbero emergere da questa intensa e importante serata della Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI PISTOIA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Scafati Pistoia: sulla carta questa è una partita importantissima per la salvezza, le due squadre dovrebbero lottare per questo obiettivo sino al termine della stagione e dunque prendersi la vittoria alla Beta Ricambi Arena potrebbe essere determinante, soprattutto per la Estra che potrebbe fare il colpo esterno e sparigliare le carte. Scafati come detto vuole confermare la salvezza ottenuta l’anno scorso, arrivata con tre diversi allenatori: l’ultimo, Stefano Sacripanti, è ancora oggi al comando portando in dote esperienza e savoir faire.

A Pistoia invece c’è Nicola Brienza, visto a Trento e dunque anche in Eurocup: dopo la promozione il giovane coach sa bene che salvarsi in Serie A1 è difficile, e lo ha capito fin da subito giocando due partite gagliarde e di qualità, ma perdendone il controllo quando si è trattato di andare a chiuderle. La strada intrapresa è quella giusta ma adesso bisogna mettere punti in cascina: vincere la trasferta di Scafati sarebbe un’ottima cosa anche per il morale, tra poco scopriremo allora chi otterrà il primo successo in questo campionato di Serie A1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA