Diretta Pesaro Trento/ Streaming video tv: la Vuelle non può sbagliare (basket A1)

DIRETTA PESARO TRENTO: CHI ESCE DAI GUAI?

Pesaro Trento, partita diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Alessandro Nicolini e Federico Brindisi, si gioca alla Vitrifrigo Arena con palla a due alle ore 18:00 di domenica 31 ottobre: siamo nella 6^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022, e si tratta di una sfida particolarmente delicata per entrambe le squadre. La Dolomiti Energia ha vinto una partita in più, ma domenica scorsa ha mancato il salto di qualità perdendo in volata contro Treviso, rimanendo con un record negativo e confermando qualche difficoltà iniziale che si era manifestata in Supercoppa e soprattutto in Eurocup, con un doppio impegno che ora andrà ben gestito.

DIRETTA BRESCIA FORTITUDO BOLOGNA/ Video streaming tv: Langford sotto ai rifettori

La Vuelle, reduce dal ko incassato a Venezia, resta ultima in classifica per differenza canestri e negli incroci delle sfide dirette, e sta dando la sensazione di non riuscire a rialzarsi: le dimissioni di Aza Petrovic sono già storia, in panchina ha già esordito Luca Banchi che oggi affronta la prima in casa ed è chiamato a risollevare una situazione particolarmente scottante. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Pesaro Trento, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che riguardano queste due squadre che tra poco si affronteranno alla Vitrifrigo Arena.

DIRETTA MILANO SASSARI/ Streaming video tv: Gianmarco Pozzecco sotto ai riflettori!

DIRETTA PESARO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Trento non sarà una di quelle che per questa giornata di Serie A1 saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. L’alternativa per tutti gli appassionati è da questa stagione Discovery +: diventato il broadcaster ufficiale del massimo campionato di basket, ne fornisce tutte le partite (previo abbonamento al servizio) e si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete come di consueto le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche aggiornate in tempo reale.

Diretta/ Reggio Emilia Cremona (risultato finale 58-64): la Vanoli resiste!

DIRETTA PESARO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Pesaro Trento è una partita molto delicata, soprattutto per la Vuelle: l’inizio di stagione non è andato secondo quelli che erano i piani, anche perché probabilmente la società si era preparata al secondo anno di Jasmin Repesa e aveva già iniziato a muoversi in tal senso, salvo poi dover virare su Petrovic che è durato davvero poco, evidenziando problemi strutturali nel roster e salutando le Marche dopo appena quattro partite di campionato (una vittoria). Adesso la squadra è affidata a Banchi, il cui curriculum non ha certo bisogno di presentazioni ma che eredita una squadra non costruita da lui, con tutti i problemi che questo può riservare.

Dall’altra parte troviamo una Trento che per l’ennesima volta è partita male, ma poi ha battuto qualche colpo importante: la storia, lo abbiamo già detto, ci insegna che la Dolomiti Energia ha sempre trovato il modo di rimontare e presentarsi puntuale al treno dei playoff, ma Lele Molin sa fin troppo bene che non bisogna tirare troppo la corda per non creare dei contesti che poi sarebbe particolarmente difficile andare a ribaltare. Ad ogni modo tra poco scopriremo come andranno le cose in questa partita molto delicata…



© RIPRODUZIONE RISERVATA