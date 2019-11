Diretta Treviso Pesaro/ Streaming video tv: ritorna una bella classica

Treviso Pesaro, diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Perciavalle e Marco Vita, è in programma al Palaverde di Villorba (Treviso) alle ore 18.30 di oggi, domenica 3 novembre, per la settima giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020. È il ritorno di una classica del basket italiano: Treviso Pesaro mette di fronte due città che hanno fatto la storia, però ad essere onesti l’attualità racconta di una situazione non così felice. Treviso è neopromossa e viaggia per ora con due vittorie e quattro sconfitte: tutto sommato non male considerando che la salvezza è l’obiettivo fondamentale, ma occasioni sprecate come quella di Trento mostrano che c’è ancora molta strada da fare. Pesaro d’altronde sta peggio: ultimo posto con cinque sconfitte su altrettante partite finora disputate e pesante batosta casalinga (-25) contro Reggio Emilia domenica scorsa, per la Carpegna Prosciutto è già scattato l’allarme rosso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Treviso Pesaro, che non è tra le partite trasmesse per questa settima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo al Palaverde.

DIRETTA TREVISO PESARO: IL CONTESTO

La diretta di Treviso Pesaro si configura quindi come uno scontro salvezza anche se siamo solamente a inizio novembre, nemmeno a metà del girone d’andata. Per la De’ Longhi padrona di casa è già l’occasione per scavare un bel solco tra sé e l’ultimo posto, partita dunque da vincere per i veneti, che settimana scorsa a Trento hanno gettato via l’occasione per vincere una partita alla loro portata. Errori che capitano a una neopromossa ma che non dovranno riproporsi oggi, perché una vittoria darebbe sicuramente un orizzonte più interessante alla stagione di Treviso. Per Pesaro invece fino a questo momento c’è pochissimo da salvare in questo campionato: cinque sconfitte su cinque, spesso con punteggi pesanti. La squadra sembra già in disarmo, fatto naturalmente inaccettabile dopo poche settimane della nuova stagione. Serve dare una svolta, innanzitutto in termini di personalità e prestazione: se poi arrivasse anche la prima vittoria, naturalmente sarebbe ancora meglio…



