DIRETTA PESARO TREVISO/ Video streaming tv: la gloria, il baratro, la rinascita

DIRETTA PESARO TREVISO: LA STORIA

Abbiamo già anticipato che quando parliamo della diretta di Pesaro Treviso non possiamo non citare la storia di queste due società. Il momento culminante della rivalità è naturalmente il 1992: primo scudetto dell’era Benetton, finale vinta 3-1 contro una Scavolini che il tricolore lo aveva timbrato due anni prima per la seconda volta. Pesaro e Treviso prime in regular season (insieme a Milano) con 22 vittorie e 8 sconfitte; Vuelle finalista di Coppa Korac, e che nel marzo precedente aveva anche vinto la Coppa Italia battendo in finale proprio la Benetton, che si era vendicata in campionato.

Diretta/ Treviso Venezia (risultato finale 100-93): derby ai padroni di casa!

Squadra storica, quella Treviso: allenata da Pero Skansi, vi giocavano insieme due come Toni Kukoc e Vinny Del Negro ma poi anche Randolph Keys (arrivato tardi, ma con grande contributo), Stefano Rusconi e il capitano Massimo Iacopini. A Pesaro invece c’era Andrea Gracis: un anno a Treviso, poi 11 con la canotta della Scavolini prima di tornare, nel 1994, in biancoverde per un quadriennio. Oggi è direttore sportivo della Universo Basket; con le due società ha vinto un totale di 8 trofei, 4 per parte, trionfando anche in Coppa d’Europa (poi Saporta) con la Benetton. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Reggio Emilia Pesaro (risultato finale 95-76): dilaga la Unahotels!

DIRETTA PESARO TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Treviso non sarà una di quelle che per la 14^ giornata di Serie A1 verranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Il match sarà comunque fornito dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri del massimo campionato di basket: dallo scorso 2 gennaio questa emittente sarà visibile anche dagli abbonati DAZN e dunque ci sarà un’opportunità in più, ricordando che si tratterà di una visione in diretta streaming video e che potrete decidere di abbonarvi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Pesaro Virtus Bologna (risultato finale 82-87): vittoria nel finale

PESARO TREVISO: PARTITA DA AMARCORD!

Pesaro Treviso sarà in diretta dalla Vitrifrigo Arena, con palla a due alle ore 18:00 di domenica 8 gennaio: nella 14^ giornmata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 vivremo una partita da amarcord, che ci riporta con la mente a quando le due società erano sponsorizzate Scavolini e Benetton e dominavano in Italia. Oggi la situazione è diversa: la Vuelle va a caccia di un posto nella Final Eight di Coppa Italia e, come le altre rivali, ha mancato il match point facendosi battere da Reggio Emilia, che veniva da sette sconfitte consecutive ed è tuttora ultima nella classifica del campionato.

Per Treviso la situazione è ancora peggiore, ma se non altro sei giorni fa è arrivata una vittoria: bellissima l’affermazione su Venezia, per Marcelo Nicola adesso la graduatoria inizia a essere meno spaventosa pur se entrando in questa giornata la NutriBullet è ancora penultima, in compagnia di Trieste. Vedremo dunque cosa succederà tra poco nella diretta di Pesaro Treviso; aspettandone la palla a due, tracciamo quelli che potrebbero essere i temi principali in un tardo pomeriggio che speriamo pieno di emozioni qui alla Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Pesaro Treviso quasi in punta di piedi, perché come già detto stiamo parlando di realtà storiche del nostro basket. Il passato glorioso non può essere cancellato dagli accadimenti anche recenti, quella veneta non è più la società che ha vinto scudetti e coppe e giocato una finale di Eurolega ma la piazza è sempre quella, ambiziosa e che dunque non si può dire soddisfatta dell’approccio a questo campionato. Come detto però Treviso è in ripresa, ha vinto le ultime due partite e dunque davvero può iniziare a giocare un altro tipo di torneo, che però al momento riguarda solo la salvezza.

Pesaro già nelle ultime due stagioni aveva fatto vedere di poter rialzare la testa dopo annate decisamente buie; rimasta in Serie A1 nel 2020 solo grazie alla cancellazione del campionato (causa lockdown), ha poi saputo trarre beneficio dalla situazione di incertezza per ripresentarsi nei piani alti della classifica, e arrivare anche alla finale di Coppa Italia. In questa stagione la Vuelle si sta confermando: anche se non dovesse arrivare alla Final Eight sarebbe comunque nelle condizioni di prendersi un posto nei playoff, detto comunque che la corsa sarà difficile a causa della folta concorrenza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA