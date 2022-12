Diretta Reggio Emilia Pesaro/ Streaming video tv: Unahotels nei guai! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA PESARO: OBIETTIVI DIVERSI!

Reggio Emilia Pesaro sarà in diretta dal PalaBigi, e si gioca alle ore 20:30 di venerdì 30 dicembre: l’anticipo nella 13^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 è “particolare”, perché i match che completeranno il calendario andranno in scena soltanto il prossimo lunedì. Ad ogni modo la sfida che ci si presenta è interessante: purtroppo la Unahotels, sconfitta anche a Brescia, è rimasta ultima in classifica e deve già recuperare due gare rispetto a chi la precede, una situazione davvero complessa che Dragan Sakota, allenatore chiamato in corsa, dovrà provare a risolvere pur sapendo che potrebbe anche non riuscirvi.

Pesaro invece sta disputando un ottimo campionato, non è lontana dalla qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e, pur nella sconfitta interna contro la Virtus Bologna, ha dimostrato tutte le sue qualità tenendo testa a una corazzata che sulla carta ha molto di più della stessa Vuelle. Aspettando allora che la diretta di Reggio Emilia Pesaro prenda il via, possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla serata del PalaBigi, per entrambe le squadre si tratterà ovviamente dell’ultimo impegno di un anno solare che è stato lungo e dispendioso e ha comunque portato in dote delle soddisfazioni non di secondo piano.

DIRETTA REGGIO EMILIA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Pesaro sarà trasmessa su Eurosport 2: l’appuntamento è allora per gli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder di Sky. Sappiamo comunque che, da questa stagione, tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo infine la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della Lega (all’indirizzo www.legabasket.it) per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA REGGIO EMILIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Manca dunque poco alla diretta di Reggio Emilia Pesaro, e come abbiamo già detto questa partita di Serie A1 vede in campo due squadre con obiettivi del tutto diversi. La Vuelle è alla terza stagione di un ciclo di rinascita che ha portato Pesaro ad avere nuovamente un posto nei playoff, cosa che mancava da tempo. Gli adriatici sanno bene di non essere ancora troppo vicini a giocarsi lo scudetto o anche solo un posto in finale, ma d’altro canto sono assolutamente consapevoli di come l’equilibrio che regna tra alcune società può permettere di togliersi belle soddisfazioni, e questa stagione potrebbe essere quella giusta per fare un passo ancora più lungo.

Reggio Emilia questo ciclo l’ha avuto ormai quasi dieci anni fa; poi, dopo quelle due finali consecutive che sono anche state perse con un po’ di sfortuna, la Unahotels è sensibilmente calata. Diciamo però che non aveva mai rischiato così tanto la retrocessione in Serie A2; quest’annata, che aveva visto il grande ritorno di Max Menetti in panchina, è nata male e sta proseguendo ancora peggio. Servirebbe una vittoria questa sera contro Pesaro, e ovviamente non solo: vedremo, ma di certo Reggio Emilia dovrà assolutamente cambiare marcia se vorrà rimanere in Serie A1.











