DIRETTA PESARO TREVISO/ Video streaming tv: storia e tradizione della partita

DIRETTA PESARO TREVISO: LA STORIA

La storia di Pesaro Treviso naturalmente è fatta di grandi incroci, perché queste due società hanno scritto la storia della nostra pallacanestro e dunque si sono anche incrociate in periodi che per entrambe erano d’oro. Nel 1992 giocarono anche una finale scudetto: la Benetton era quella di Pero Skansi, e finalmente era riuscita a diventare competitiva per vincere; la Vuelle in stagione regolare aveva avuto la meglio, 22 vittorie e 8 sconfitte a testa ma il vantaggio nel doppio confronto per una squadra che aveva già vinto la Coppa Italia (finale contro Treviso, all’overtime) e che lo scudetto se l’era cucito sulla maglia due anni prima, per la seconda volta.

Nei playoff Pesaro aveva eliminato Caserta e Virtus Bologna, sempre per 2-1; Treviso invece aveva avuto la meglio di Trieste (targata Stefanel) e Roma (2-0 e 2-1). In finale il fattore campo era stato rispettato nelle prime due partite, poi però la Benetton aveva fatto il colpo in gara-3, vincendo di un punto e volando poi a prendersi il tricolore. Toni Kukoc e Vinny Del Negro giocavano nella stessa squadra, ma poi c’erano anche Massimo Iacopini e Randy Keys con Stefano Rusconi: una grande squadra, come lo era del resto la Scavolini. Bei tempi andati, ma le due società sperano di tornarci presto… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESARO TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Treviso non è una di quelle che sono trasmesse sui canali della nostra televisione in questa 18^ giornata, ma come ormai sappiamo l’alternativa per questa stagione è rappresentata da Discovery Plus, diventato broadcaster ufficiale della Lega basket e che dunque fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

PESARO TREVISO: TRA SALVEZZA E PLAYOFF

Pesaro Treviso, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Beniamino Manuel Attard e Marco Vita, si gioca alle ore 18:30 di domenica 30 gennaio presso la Vitrifrigo Arena: partita valida per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. È un match tra due squadre che in questo momento oscillano tra la zona playoff e il rischio di retrocessione, e che hanno avuto andamenti opposti. La Vuelle, reduce dal ko dell’Allianz Dome, era partita malissimo ma poi con Luca Banchi ha saputo invertire la tendenza, aprendo un bel periodo e permettendosi anche di battere Milano due settimane fa.

Per la Nutribullet invece un avvio lanciato anche grazie al lavoro svolto per i preliminari di Champions League, ma poi un calo di prestazioni ha portato i veneti a peggiorare la loro situazione e adesso Max Menetti vede le ultime posizioni abbastanza vicine. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Pesaro Treviso; aspettando che la partita si giochi, possiamo iniziare a ipotizzare quello che succederà sul parquet della Vitrifrigo Arena facendo qualche rapida considerazione circa i temi principali che potranno emergere da questa serata.

DIRETTA PESARO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Per parlare di Pesaro Treviso dobbiamo anticipare che la Nutribullet arriva da un periodo complicato legato al Covid: il focolaio che si è sviluppato all’interno del gruppo ha impedito alla squadra di giocare domenica scorsa contro Milano, e di andare in Catalogna per affrontare Manresa in Champions League. Treviso, che aveva già rinviato di una settimana il match europeo contro il Lavrio, ha dunque dovuto fare i conti con un calendario modificato e adesso bisognerà valutare quale sia la condizione effettiva dei suoi giocatori, detto che il problema sussiste per tutti è chiaro che ai veneti in questo momento sia andata peggio che ad altre squadre.

Pesaro come detto ha saputo rialzare la testa e, da una lotta serrata per la retrocessione, si ritrova ora a sognare i playoff pur se i pericoli non sono del tutto scongiurati; per di più a Trieste si sono fatti male Davide Moretti e Tyrique Jones, nessuno dei due è grave ma per questa partita potrebbero essere a mezzo servizio o addirittura a riposo, privando Banchi di due giocatori importanti nelle rotazioni. La Vuelle sente il momento e sa bene di dover fare bottino pieno almeno in casa, per sperare nella post season; Treviso, che vuole arrivare in fondo anche in Champions League, spera che questa trasferta nelle Marche sia utile per riprendere al meglio la marcia. Vedremo cosa accadrà…

