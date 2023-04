DIRETTA PESARO TRIESTE/ Video streaming tv: cinque sconfitte in fila per la Vuelle

DIRETTA PESARO TRIESTE: LA CRISI DELLA VUELLE

Nel parlare della diretta di Pesaro Trieste dobbiamo soffermarci sulla pesante crisi che ha colpito la Vuelle che, da una semifinale di Coppa Italia e il quarto posto stretto tra le mani a lungo, rischia seriamente di non giocare i playoff. L’ultima vittoria di Pesaro risale al 18 marzo: battuta Brescia alla Vitrifrigo Arena, ma da quel momento in poi sono arrivate cinque sconfitte consecutive. In trasferta contro Virtus Bologna, Milano (-32) e Treviso, ko con 14 punti di margine contro una squadra che si gioca la salvezza; in casa contro Trento e la non certo irresistibile Scafati.

Quello che è stato il secondo miglior attacco di Serie A1 alle spalle di Varese ha prodotto, in questa serie negativa, appena 75,4 punti di media non riuscendo a raggiungere quota 80 in quattro gare e fermandosi due volte a quota 70; nel girone di ritorno le vittorie sono appena 3 in 12 partite, ci sono sette ko nelle ultime otto gare e i tonfi pesantissimi a Sassari (addirittura -36) e in casa contro Brindisi (-30). Adesso per Jasmin Repesa diventa dura: deve riprendere la sua Pesaro innanzitutto sul piano mentale, e poi da lì provare a sistemare quello che non sta funzionando. I playoff restano alla portata, ma nelle ultime tre giornate bisogna necessariamente cambiare passo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESARO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Trieste non sarà una delle tre (come di consueto, per ogni turno) che per questa 28^ giornata sono state selezionate per la trasmissione sui nostri canali. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

PESARO TRIESTE: VUELLE IN CADUTA LIBERA!

Pesaro Trieste è in diretta dalla Vitrifrigo Arena, alle ore 17:00 di domenica 23 aprile: si gioca per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. La Vuelle è in caduta libera: sconfitta anche a Treviso, non sa più vincere e attualmente giocherebbe i playoff solo perché a Varese è stata inflitta una pesante penalizzazione. Tra l’altro Pesaro deve tenere botta in queste ultime tre giornate: Brescia ha gli stessi punti – ma è sotto per la doppia sfida diretta – la stessa Treviso ha una partita di svantaggio e dunque la post season è tutt’altro che scontata per i marchigiani.

Addio ai sogni di gloria per Trieste, che ora deve pensare a salvarsi: l’Allianz ha perso nettamente a Sassari e dunque è rimasta a 20 punti, vale a dire un match di margine sulla coppia Verona-Napoli con una delle due che al momento sarebbe in Serie A2. Dunque abbiamo una partita delicata per entrambe le squadre, e sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Pesaro Trieste; mentre aspettiamo che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che possono emergere dal pomeriggio della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Pesaro Trieste: per la Vuelle il campionato è stato nettamente diviso in due tronconi. Un girone di andata brillante, chiuso al quarto posto con annessa semifinale di Coppa Italia, ma un ritorno in cui vari fattori hanno contribuito al crollo di una squadra che ha perso le sue certezze, e rischia incredibilmente di non giocare i playoff che invece erano arrivati l’anno scorso. In termini generali il progetto resta solido, ma rimanere fuori dalle prime otto sarebbe comunque una delusione per le ambizioni e soprattutto per come si erano messe le cose.

Come detto Trieste deve pensare alla permanenza in Serie A1: l’Allianz tutto sommato procede, da quando è tornata nel massimo campionato, con il solito passo e cioè senza troppi picchi ma togliendosi a volte qualche soddisfazione, visto che ha già visitato sia i playoff che la Final Eight. In questa stagione la falsa partenza ha condizionato una rincorsa che si è fermata a metà; già confermare la categoria sarebbe ottimo per una società nuova che avrà poi il tempo di costruire un progetto solido e che possa anche aumentare il rendimento sul campo. Staremo a vedere…











