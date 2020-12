Diretta Pesaro Trieste/ Streaming video tv: occasione per la Vuelle (basket A1)

DIRETTA PESARO TRIESTE: VUELLE LANCIATA

Pesaro Trieste, che sarà diretta dagli arbitri Christian Borgo, Alessandro Martolini e Mauro Belfiore, va in scena alle ore 16:00 di domenica 27 dicembre: come da tradizione si gioca anche dopo Natale nel campionato di basket Serie A1 2020-2021, arrivato alla sua 13^ giornata. La Vuelle potrebbe essere la squadra del momento: sapevamo che gli adriatici avessero costruito un roster competitivo e lo si era già visto nel girone di Supercoppa, ma poi il campionato ha confermato questa sensazione e infatti Jasmin Repesa si è appena preso lo scalpo di Brindisi (in trasferta) che veniva da 10 vittorie consecutive, compresa quella del Mediolanum Forum. Situazione leggermente più complessa per l’Alma, che deve ancora lottare per la salvezza: impegnata nel recupero contro Venezia, torna in campo pochi giorni dopo ma dovrà ancora recuperare delle partite, i giuliani infatti sono stati colpiti da un focolaio di Coronavirus tanto che, pur essendo stati sul parquet mercoledì, hanno tre gare in meno rispetto alla tabella di marcia. Due quelle da recuperare per la Carpegna Prosciutto; aspettiamo allora la diretta di Pesaro Trieste, nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione circa i temi principali di questa partita.

DIRETTA PESARO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Trieste non è una di quelle che vengono trasmesse per questo turno di campionato: l’appuntamento classico e unico sarà allora quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili sul match – il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet – e sul torneo, come le classifiche anche di rendimento e i contenuti multimediali.

DIRETTA PESARO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Pesaro Trieste possiamo certamente notare come il basket attuale sia strano, soprattutto in ambito italiano: l’anno scorso le due società lottavano per non retrocedere e la Vuelle aveva vinto una sola partita di quelle disputate. Il lockdown ha letteralmente salvato gli adriatici – ma anche l’Alma – e all’inizio di questa stagione sono arrivati fondi che hanno permesso loro di mettere le mani su giocatori di categoria decisamente superiore (rispetto al passato recente). Il 50% di vittorie in questo primo scorcio di campionato è un lusso per quello cui i tifosi erano abituati, la vittoria di Brindisi ha messo in chiaro come questo roster possa giocarsela davvero con tutti e dunque il futuro appare luminoso, anche se magari ci vorrà tempo per tornare ai fasti della Scavolini che fu. Per l’Alma al momento sono state confermate le premesse dell’anno scorso: i giuliani non hanno ancora trovato ritmo in questa stagione, e adesso potrebbero anche essere penalizzati dal fatto di essere stati fermi per un mese aspettando che i tamponi dessero riscontro negativo. Vedremo come andranno le cose alla Vitrifrigo Arena, certamente Pesaro è favorita ma potrebbe anche arrivare un risultato a sorpresa.



