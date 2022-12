Diretta Pesaro Varese/ Streaming video tv: per rialzare subito la testa! (basket A1)

DIRETTA PESARO VARESE: UNA CLASSICA!

Pesaro Varese, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Martino Galasso e Andrea Valzani, si gioca alle ore 17:30 di domenica 11 dicembre presso la Vitrifrigo Arena: per la 10^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023 torna una grande classica che, lo avevamo anche detto settimana scorsa, è stata una finale scudetto pur se per ritrovarla bisogna andare indietro di 32 anni. La Vuelle ci arriva dalla bruciante sconfitta di Trento, al termine di una partita in cui ha sostanzialmente condotto fino agli ultimissimi istanti, quando la Dolomiti Energia ha effettuato il sorpasso e si è presa i punti.

Diretta/ Varese Virtus Bologna (risultato finale 100-108): vittoria esterna!

La Openjobmetis ha visto interrompersi la striscia di cinque vittorie, in casa contro la Virtus Bologna: sconfitta che chiaramente ci può stare perché la Segafredo è imbattuta, adesso però Varese vorrà chiaramente riprendere subito il filo del discorso per evitare che una “sana” battuta d’arresto si trasformi in un sentore di crisi. Staremo a vedere perché non sarà facile: la diretta di Pesaro Varese prenderà il via tra poche ore, nel frattempo noi possiamo fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali che potrebbero emergere da un pomeriggio che, almeno sulla carta, si prospetta realmente interessante.

Diretta/ Trento Pesaro (risultato finale 79-75): che rimonta in extremis!

DIRETTA PESARO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Varese sarà in chiaro: il match sarà infatti trasmesso su DMAX, un canale che è accessibile a tutti attraverso il digitale terrestre (numero 52 del telecomando). Sappiamo comunque che da questa stagione tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo decidere se abbonarsi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Verona Varese (risultato finale 91-98): mani nei capelli per Cappelletti

DIRETTA PESARO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

C’è molta attesa per la diretta di Pesaro Varese: al netto delle sconfitte maturate la scorsa settimana, bisogna dire che in entrambi i casi si tratta di squadre che stanno facendo decisamente bene in questo campionato e infatti gravitano ampiamente in zona playoff. Due società storiche, che in epoca recente hanno perso la bussola conoscendo anche la Serie A2; due società che poi hanno saputo ripartire con progetti seri e che al momento hanno due allenatori stranieri, il ben conosciuto Jasmin Repesa per la Vuelle e la scommessa (per ora vinta) Matt Brase per la Openjobmetis.

Due squadre, potremmo dire anche così, che rispetto ai precedenti campionati sembrano aver trovato anche linfa vitale dalla second unit, in particolare Varese; da questo punto di vista il lungo stop che attende Justin Reyes (almeno un mese e mezzo) è una tegola che potrebbe essere pagata a caro prezzo, ma intanto siamo davvero molto curiosi di scoprire cosa succederà tra poco alla Vitrifrigo Arena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA