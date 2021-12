Diretta Pesaro Varese/ Streaming video tv: torna una grande classica! (basket A1)

DIRETTA PESARO VARESE: IN PALIO PUNTI IMPORTANTI!

Pesaro Varese, partita diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Alessandro Perciavalle e Gianluca Capotorto, va in scena alle ore 19:00 di domenica 5 dicembre presso la Vitrifrigo Arena: una grande classica della nostra pallacanestro, valida per la 10^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Oggi la realtà ci parla di due squadre in lotta per non retrocedere, ma che appaiono in ripresa: la Vuelle prima della sosta ha battuto un colpo fondamentale vincendo sul parquet di Cremona, primo successo della gestione Luca Banchi e possibile squillo per ottenere una striscia positiva.

Quella che dopo sei sconfitte consecutive ha aperto la Openjobmetis: battute in serie Trieste (in trasferta) e Tortona con una grande prova, adesso la squadra di Adriano Vertemati ha acquisito fiducia ma sa bene di non poter abbassare il livello di guardia, perché la situazione resta pericolante. Aspettiamo dunque la diretta di Pesaro Varese: avvicinandoci alla palla a due possiamo valutare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dalla serata della Vitrifrigo Arena, certamente emozionante anche per il blasone delle due squadre.

DIRETTA PESARO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Varese non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questa 10^ giornata di campionato: il riferimento per tutte le gare di Serie A1 è la piattaforma Discovery Plus, che da questa stagione è broadcaster ufficiale della stagione nazionale di basket. La visione del match sarà riservata agli abbonati, in diretta streaming video; per le informazioni utili – come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale – bisognerà consultare www.legabasket.it, il portale ufficiale della Lega.

DIRETTA PESARO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente Pesaro Varese ci riporta indietro negli anni, a stagioni in cui le due società dominavano la scena nazionale del nostro basket; c’è anche una finale scudetto abbastanza famosa vinta dalla Vuelle (il capitano dei lombardi era un certo Meo Sacchetti), ma adesso lo scenario che si presenta ai nostri occhi è quello di due realtà che stanno faticando a rimanere vive, anche se l’ultima stagione di Pesaro è stata comunque brillante e, con l’avvento di Luis Scola in società, la Openjobmetis sembra sul punto di inaugurare un progetto con budget importante.

Vedremo, intanto alla Vitrifrigo Arena sono in palio punti importantissimi per la salvezza e per prendere fiducia. Varese come detto arriva da due vittorie consecutive, vale a dire il doppio di quelle che aveva raccolto nelle prime 7 giornate: basterebbe questo dato per dirci di una crisi profonda che ha già portato a qualche cambiamento nel roster, ma ora la strada sembra essere maggiormente in discesa. Ha cambiato anche Pesaro, che già settimane fa aveva firmato Tyler Larson (peraltro un ex di questa partita) e dopo il blitz del PalaRadi sente di poter migliorare ancor più la sua classifica. Non resta allora che affidarsi come sempre al verdetto del campo per scoprire quale delle due squadre otterrà la vittoria…



