Diretta Venezia Cremona/ Streaming video tv: Reyer ormai lanciata (basket A1)

DIRETTA VENEZIA CREMONA: SFIDA SALVEZZA

Venezia Cremona, in diretta dal Taliercio alle ore 17:00 di domenica 24 gennaio, va in scena per la 17^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021: una sfida interessante tra due squadre che, con obiettivi diversi, stanno anche affrontando momenti differenti nella loro stagione. La Reyer, dopo aver superato il focolaio di Coronavirus che ha decimato il roster, ha ormai rotto gli indugi e sembra aver ripreso la marcia sui ritmi attesi, prendendosi il quinto posto in classifica e contribuendo a creare una spaccatura tra le prime della classe e il resto del gruppo.

La Vanoli invece si può dire la delusa del girone di andata, nel senso che è la prima delle eliminate dalla Coppa Italia: avrebbe centrato l’obiettivo qualora avesse battuto Milano, invece il miracolo al PalaRadi non è arrivato e così Paolo Galbiati ha mancato un traguardo che sarebbe stato comunque grasso colante. Ora vedremo quello che succederà nella diretta di Venezia Cremona, ma prima possiamo fare una rapida analisi circa i temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA VENEZIA CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Cremona sarà trasmessa da Eurosport 2, canale riservato ai clienti della televisione satellitare (numero 211 del decoder Sky); l’altro modo per assistere alla partita di campionato è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video. Inoltre, come sempre, sarà liberamente consultabile il sito ufficiale www.legabasket.it: vi troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play del match e le statistiche dei giocatori e delle squadre, ma anche la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA VENEZIA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Venezia Cremona può essere una partita importante per la Reyer, che continua l’inseguimento alle prime quattro di Serie A1: tecnicamente proprio i lagunari sarebbero dovuti essere in questa Top 4, ma una partenza a rilento ha impedito che fosse così e poi ci si è messo il Coronavirus, che ha fatto giocare svariati impegni senza giocatori chiave e, tra le altre cose, è anche stato determinante nell’eliminazione dalla Eurocup. Adesso però la squadra di Walter De Raffaele è in ripresa, e si appresta a un girone di ritorno da protagonista: sa bene che almeno centrare il quarto posto è importante per ottenere il fattore campo nel primo turno dei playoff. La Vanoli, prima di giocare il recupero contro l’Olimpia, era ancora in corsa per un posto nelle Final Eight; tuttavia arrivava dalla netta sconfitta interna contro Trieste, partita nella quale ha avuto un primo tempo equilibrato per poi crollare totalmente. Alcuni dei protagonisti principali hanno steccato, e certamente Cremona non se lo può permettere; la classifica resta buona rispetto alle premesse ma i passi falsi non dovranno essere troppi, e anche per questo i lombardi andranno al Taliercio con spirito combattivo e sperando di vincere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA