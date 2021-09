Diretta Pesaro Venezia/ Streaming video tv: è il primo quarto di Supercoppa basket

DIRETTA PESARO VENEZIA: INIZIANO I QUARTI DI SUPERCOPPA

Pesaro Venezia sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Michele Rossi e Denny Borgioni: alle ore 12:00 di sabato 18 settembre la Unipol Arena ospita il primo dei quarti di finale della Supercoppa basket 2021. Le otto qualificate si spostano tutte qui per andare a caccia del titolo, che verrà assegnato il prossimo martedì; la Vuelle i quarti li ha conquistati direttamente grazie alla finale di Coppa Italia disputata l’anno scorso (questo perchè l’Olimpia Milano è stata finalista di campionato), mentre la Reyer ha pagato dazio al peggior record di regular season rispetto a Brindisi e dunque ha dovuto giocare il girone, vincendolo senza troppi patemi (a punteggio pieno) e presentandosi tecnicamente da favorita a questo appuntamento.

Tuttavia gli orogranata dovranno fare attenzione a Pesaro, che anche senza la guida di Jasmin Repesa potrebbe continuare a stupire; incredibile come gli adriatici siano passati in pochi mesi da una retrocessione certa, ed evitata solo grazie al lockdown, alla finale di Coppa Italia. Ora non resta che vedere quello che succederà nella diretta di Pesaro Venezia; aspettando che si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa interessante partita dei quarti di Supercoppa basket 2021.

DIRETTA PESARO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Venezia non sarà disponibile: come abbiamo appreso nel corso della fase a gironi, la Supercoppa basket 2021 è trasmessa da due piattaforme che garantiscono la visione in diretta streaming video, e per le quali sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La prima è Discovery + che è già stata broadcaster ufficiale delle Olimpiadi, la seconda è come sempre Eurosport Player, da qualche anno la casa del grande basket; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA PESARO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Venezia sarà particolarmente interessante: abbiamo già conosciuto la nuova Reyer, che poi di fatto è una versione molto simile a quella degli anni passati – stavolta però con qualche innesto in più – e che nelle prime quattro partite ha dimostrato di potersi giocare ancora qualcosa di importante, forte di un progetto solido e di giocatori che, appunto, si conoscono molto bene e conoscono il contesto nel quale sono chiamati a esprimersi.

La grande attesa è soprattutto per la Vuelle, che tutto sommato è ripartita da qualche elemento dello scorso campionato (Matteo Tambone, Henri Drell, il veterano Carlos Delfino) e ha poi messo mano al mercato arrivando per esempio a Davide Moretti, il giovane playmaker in cerca di riscatto. La suggestione più forte è però in panchina, inevitabile se il tuo nuovo allenatore si chiama Aza Petrovic che in questa città ha fatto faville. Chiaramente non si vince con i nomi, lo stesso Nikolic lo sa ed è ora chiamato all’esordio stagionale, per dimostrare quanto possa valere la sua squadra nella diretta di Pesaro Venezia.

