Diretta Venezia Reggio Emilia/ Streaming video tv: sfida decisiva (Supercoppa)

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: SFIDA DA DENTRO O FUORI!

Venezia Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Matteo Boninsegna e Gabriele Bettini presso il Taliercio del capoluogo veneto, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 13 settembre 2021, perché sarà la partita valida per la sesta e ultima giornata del girone A della Supercoppa Italiana di basket 2021, il primo atto ufficiale della nuova stagione, che come già un anno fa è stato allargato a una partecipazione molto ampia. La diretta di Venezia Reggio Emilia si annuncia intrigante, perché sarà la partita decisiva per stabilire chi vincerà il girone e di conseguenza si qualificherà per i quarti di finale della Supercoppa.

Reggio Emilia è rimasta in corsa grazie alla vittoria di sabato contro la Fortitudo Bologna, ma adesso avrebbe bisogno di fare il colpaccio al Taliercio, tenuto in considerazione il fatto che finora Venezia ha vinto tre partite su tre (Reggio Emilia invece è 2-1) ed inoltre ha pure il vantaggio di avere già vinto all’andata in casa della Unahotels Reggio Emilia il 7 settembre scorso, quando la Umana Reyer Venezia vinse in trasferta 71-75. La logica vede favoriti i lagunari, gli ospiti però non hanno nulla da perdere: che cosa ci riserverà Venezia Reggio Emilia?

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Reggio Emilia non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + ed Eurosport Player, che resta la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VENEZIA REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già capito l’importanza della diretta di Venezia Reggio Emilia. La Supercoppa Italiana è una stuzzicante possibilità di entrare nel ritmo campionato giocando però partite già ufficiali e che fra pochi giorni assegnerà un trofeo, prospettiva naturalmente sempre intrigante. Sulla carta naturalmente è soprattutto Venezia ad avere nel mirino traguardi ambiziosi, se possibile già da adesso: le tre vittorie nelle prime tre partite giocate fanno pensare che la Umana Reyer abbia tutte le carte in regola per divertirsi in questa Supercoppa Italiana e naturalmente poi per fare bene anche in campionato.

Per Reggio Emilia le ambizioni stagionali sono più contenute, ma fare il colpaccio al Taliercio potrebbe fare molto bene, non solo per la Supercoppa ma anche per quanto riguarda la crescita della consapevolezza del valore del gruppo della Unahotels, che per il momento si può godere la doppia vittoria contro i cugini della Fortitudo Bologna. Un 2/2 molto significativo contro una rivale che dovrebbe avere gli stessi obiettivi stagionali; Venezia naturalmente sarà un osso duro, ma nella partita secca tutto è possibile…



