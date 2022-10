Diretta Pesaro Venezia/ Streaming video tv: sfida tra squadre in salute! (basket A1)

DIRETTA PESARO VENEZIA: LA VUELLE CI PRENDE GUSTO?

Pesaro Venezia, che viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Edoardo Gonella e Gabriele Bettini, va in scena alle ore 21:00 di sabato 8 ottobre: si tratta del secondo anticipo nella 2^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023. Troviamo in campo, alla Vitrifrigo Arena, due squadre che hanno vinto all’esordio: la Vuelle, tornata sotto la guida di Jasmin Repesa dopo l’incredibile addio della scorsa estate, ha addirittura preso il largo a Trieste ottenendo un successo di 26 punti, toccando quota 100 e lasciando intendere di aver iniziato con tanti buoni propositi che dovranno portare, nelle idee della società, almeno ai playoff.

La Reyer chiaramente corre sempre per questo obiettivo, avendo confermato il coach Walter De Raffaele: Venezia si è presa una vittoria interna contro Scafati e dunque con 2 punti in classifica può guardare in modo più sereno questa diretta di Pesaro Venezia, anche se naturalmente siamo solo all’inizio della stagione ed è tutto ancora in divenire. Aspettando di scoprire quello che succederà tra poche ore nella diretta di Pesaro Venezia, proviamo adesso a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessante partita della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Venezia non godrà di una trasmissione: per questa partita del campionato di basket Serie A1 infatti non è prevista una copertura da parte dei canali della nostra televisione, ma noi dobbiamo ricordare che la grande novità nella stagione della pallacanestro italiana è l’ingresso del portale Eleven Sports, che già abbiamo imparato a conoscere: in questo caso si potrà seguire il match in diretta streaming video, abbonandosi al servizio oppure decidendo per l’acquisto on demand del singolo evento.

DIRETTA PESARO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta di Pesaro Venezia possiamo dire che le due squadre stanno bene: certo una giornata è decisamente poco per giudicare, ma aver aperto con una vittoria è comunque positivo e allora bisogna partire da questo. Come detto Pesaro ha dominato all’Allianz Dome, mettendo in scena una prestazione straordinaria: in particolar modo il trio formato da Davide Moretti, Dejan Kravic e Muhammad-Alì Abdur-Rahkman ha combinato per 60 punti, lasciando subito intendere di poter fare le fortune di una Vuelle che negli ultimi due anni ha invertito le carte rispetto alle tremende difficoltà dell’epoca recente, ed è tornata a essere una squadra che può correre per i playoff.

Venezia ha confermato Walter De Raffaele, e questo già dice molto del progetto: si vuole almeno un altro giro di ballo di un progetto che è iniziato almeno 7 anni fa e che ha portato in dote due scudetti e tante altre soddisfazioni. Forse la Reyer non è più quella corazzata che faceva parte delle quattro sorelle, ma certamente se la può giocare per la Top 4 in regular season e dunque il fattore campo nel primo turno dei playoff. Ancora prestissimo e dovremo scoprire quello che succederà nella diretta di Pesaro Venezia, ma certamente le premesse sono queste e allora noi attendiamo che la partita della Vitrifrigo Arena si giochi…











