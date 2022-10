Diretta Trieste Pesaro/ Streaming video tv: l’Allianz cerca la sua rivincita! (basket A1)

DIRETTA TRIESTE PESARO: REPESA, CHI SI RIVEDE!

Trieste Pesaro, partita in diretta dall’Allianz Dome, si gioca alle ore 19:00 di domenica 2 ottobre: anche qui inizia il campionato di basket Serie A1 2022-2023, e sarà subito una sfida interessante con una sorta di rivincita che l’Allianz proverà a ottenere. Va infatti ricordato che nello scorso torneo Trieste era rimasta esclusa dai playoff avendo a sfavore la doppia sfida diretta proprio nei confronti della Vuelle, dunque nonostante l’ottimo lavoro di Franco Ciani e la presenza di giocatori di livello la post season non è arrivata, la salvezza è stata comunque brillante ma è inevitabilmente rimasto un po’ di amaro in bocca.

In casa Pesaro la grande notizia è il ritorno di Jasmin Repesa: il coach croato nella stagione 2020-2021 aveva condotto i marchigiani a una bellissima finale di Coppa Italia, l’anno seguente ha lasciato e curiosamente, nonostante le difficoltà iniziali e il cambio di allenatore quasi immediato, Luca Banchi ha portato questa Vuelle ai playoff, risultato francamente insperato ad un certo punto. Ora vedremo cosa succederà nella diretta di Trieste Pesaro; aspettiamo che la partita prenda il via, nel frattempo possiamo certamente fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dal match dell’Allianz Dome.

DIRETTA TRIESTE PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA TRIESTE PESARO: SITUAZIONE E CONTESTO

Sono tanti i temi principali di cui si potrebbe parlare nell’analizzare la diretta di Trieste Pesaro. Intanto appunto il grande ritorno di Repesa sulla panchina della Vuelle, quasi a chiudere quel cerchio che era rimasto aperto con l’addio di oltre un anno fa (ci torneremo); chiaramente la sua presenza rende Pesaro ancora più competitiva, anche se bisognerà capire se questa società sia riuscita a costruire un roster degno di nota e che possa confermare i playoff. Una cosa è comunque certa: dopo anni semi-disastrosi e con pochissime vittorie, la Vuelle è tornata ad un certo livello e per il basket italiano è una bellissima notizia.

Anche a Trieste hanno cambiato allenatore: via Franco Ciani, dentro Marco Legovich che sicuramente rappresenta una scommessa. I playoff per la piazza giuliana sono già arrivati in epoca recente, adesso però bisognerà vedere se la squadra riuscirà a riscattare il finale della passata stagione, perché ad un certo punto l’Allianz aveva visitato la Top 4 della classifica ma poi è sensibilmente calata, fino all’esclusione di cui abbiamo già parlato. La carne al fuoco dunque l’abbiamo messa, adesso si tratta di aspettare la palla a due della diretta di Trieste Pesaro…











