Diretta Pesaro Virtus Bologna/ Streaming video Rai: nelle Marche! (playoff gara-3)

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA: SI VA NELLE MARCHE!

Pesaro Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Lorenzo Baldini e Andrea Bongiorni: alle ore 20:45 di giovedì 19 maggio si gioca alla Vitrifrigo Arena per gara-3 dei quarti di finale playoff, nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. La serie si sposta nelle Marche, con la Vuelle che cerca di restare viva: Luca Banchi sapeva di doversi scontrare con una corazzata e che passare il turno sarebbe stato complesso, ora però si proverà a forzare gara-4 (che sarà ancora qui: ci torneremo, perché la cosa non era scontata) per prolungare se non altro la questione.

Dall’altra parte ovviamente la Segafredo, che ha vinto la regular season, conta di chiudere l’opera: l’obiettivo delle V nere è quello di arrivare in finale giocando il minor numero di partite possibile, cosa che era accaduta l’anno scorso (6-0 nei primi due turni) e che, vista la situazione, si potrebbe anche ripetere in questa stagione. Tra poco la diretta di Pesaro Virtus Bologna prenderà il via, quindi possiamo sicuramente fare un rapido excursus attraverso i temi principali che potrebbero emergere da questa appassionante e magari incerta gara-3 dei quarti di finale playoff.

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Virtus Bologna sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport, che trovate ai canali 57 e 58 del vostro televisore: sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire il match in mobilità tramite il sito o l’app di Rai Play. La partita dei playoff verrà fornita anche da Discovery Plus, come tutte le altre: broadcaster ufficiale della Lega, richiede un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Infine va ricordato che su www.legabasket.it, il portale della Lega, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Virtus Bologna ci mette di fronte ancora una volta a questa partita dei quarti playoff, con il grande ex Sergio Scariolo che torna nella città in cui, da giovanissimo allenatore, ha vinto uno storico scudetto e con il proposito di prendersi la semifinale. Pesaro, lo ricordiamo, ha centrato i playoff all’ultima giornata riuscendo a vincere il braccio di ferro a distanza con Trieste; stagione tra alti e bassi per la Vuelle che per esempio ha mancato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia (sarebbe stata in casa) ma poi ha saputo pian piano risalire la corrente, facendo di fatto il percorso inverso rispetto a quello della passata stagione e dunque tornando a disputare una post season che mancava da tempo.

Come detto, che il primo turno fosse superabile era abbastanza complesso da pensare; la Virtus Bologna è una squadra tremendamente superiore nei singoli e nella costruzione di un processo partito tre anni fa, ha vinto l’Eurocup e dunque la qualificazione alla prossima Eurolega ha reso ancora più entusiasta un gruppo che vuole arrivare in fondo e ripetere lo scudetto del 2021. Vedremo se Pesaro riuscirà a fare il miracolo, se non altro mettendo qualche sassolino negli ingranaggi dei campioni d’Italia in carica, o se questa serie dei quarti di finale sia chiusa in partenza. Lo scopriremo presto, perché tra qualche ora la diretta di Pesaro Virtus Bologna prenderà il via…











