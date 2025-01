DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: UNA PARTITA SCONTATA?

Con la diretta Virtus Bologna Napoli chiudiamo, alle ore 20:45 di domenica 12 gennaio, il programma della 15^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: partita che rappresenta una bella occasione per la Segafredo, che idealmente si gioca il primo posto in regular season ma deve attualmente fare i conti con squadre che le sono davanti e una concorrenza serrata, qualche sconfitta di troppo per una squadra già passata dalle dimissioni di Luca Banchi ma che settimana scorsa ha dato una buona risposta sul campo, vincendo sul parquet di Reggio Emilia e rimanendo così in buona posizione anche nel tabellone di Coppa Italia.

Napoli invece rimane ultima in classifica, ma ha vinto due delle ultime tre: dopo aver iniziato il campionato con dieci sconfitte consecutive la GeVi si è finalmente sbloccata nel derby contro Scafati, poi ha perso a Varese un match sanguinoso ma il grande colpo contro Tortona l’ha rilanciata, adesso alcune delle rivali per la salvezza sono più vicine e se non altro la missione di rimanere ancora in Serie A1 sembra meno impossibile di quanto fosse qualche settimana fa. Stasera la diretta Virtus Bologna Napoli pende ovviamente dalla parte delle V nere ma attenzione alle sorprese, che soprattutto all’inizio dell’anno possono sempre capitare.

VIRTUS BOLOGNA NAPOLI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Le informazioni sulla diretta Virtus Bologna Napoli in tv ci parlano soltanto dell’opzione rappresentata da DAZN: il match della 15^ giornata infatti non è tra quelli trasmessi sui canali della nostra televisione, ma chiaramente la piattaforma di cui sopra ha acquisito i diritti per la messa in onda integrale del nostro campionato di basket Serie A1 e non farà eccezione questa partita che potrete seguire con la solita e tradizionale visione in diretta streaming video oppure facendo uso di dispositivi che siano compatibili con DAZN, a cominciare da una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA NAPOLI: V NERE SENZA CLYBURN

Per la Segafredo la diretta Virtus Bologna Napoli non inizia nel migliore dei modi: in settimana è arrivata la notizia del lungo stop che attende Will Clyburn, giocatore che con Banchi aveva qualche problema soprattutto nel rapporto ma che poi era rinato sotto la cura di Dusko Ivanovic, una tegola pesante per la Virtus Bologna che, nonostante abbia un roster lungo, perde un giocatore determinante e ora dovrà ripensare alle sue rotazioni, potrebbe non essere un problema questa sera ma sicuramente nel medio periodo l’assenza di Clyburn si farà sentire anche in Eurolega, dove si va a caccia di un difficilissimo play in.

Napoli, possiamo dirlo, ha tratto grande beneficio dal ritorno di Jacob Pullen: non è un caso che le due vittorie della GeVi siano coincise con le tre gare in cui il playmaker del 1989 è tornato in città dopo l’avventura di Verona chiusasi non benissimo, Napoli stava per vincere anche a Varese e dunque avendo ritrovato il trascinatore dello scorso anno adesso e già prima Tomislav Zubcic, ha sicuramente maggiore fiducia nel futuro perché la salvezza in termini di punti non è lontana – anzi – chiaramente il rendimento dovrà cambiare ma per il momento se dovessimo dare delle ipotesi su chi scenderà in Serie A2 non faremmo il nome della GeVi, al netto della classifica che dice il contrario.