Diretta Treviso Virtus Bologna/ Streaming video Rai: Menetti riapre? (playoff gara-3)

DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA: MENETTI CI CREDE

Treviso Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Denny Borgioni e Denis Quarta, va in scena alle ore 20:45 di lunedì 17 maggio: al PalaVerde, gara-3 del primo turno playoff di basket Serie A1 2020-2021 potrebbe regalare la qualificazione in semifinale alla Segafredo o, al contrario, riaprire la serie a favore della De’ Longhi, che se non altro si garantirebbe la quarta partita sempre a Villorba con la possibilità di forzare gara-5, e mettere pressione agli avversari. Fino a questo momento abbiamo visto una Treviso combattiva, che ha giocato bene ma ha perso entrambe le partite: se però le V nere avevano sostanzialmente avuto pochi problemi giovedì, in gara-2 hanno invece sofferto e vinto in volata.

Vedremo se Sasha Djordjevic sarà in grado di portare i giusti accorgimenti per chiudere sul 3-0 ed evitare guai peggiori, o se Max Menetti troverà finalmente le contromisure giuste; aspettando che la diretta di Treviso Virtus Bologna prenda il via, possiamo provare a fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati alla partita del PalaVerde, e più in generale alla serie dei quarti di finale che si potrebbe riaprire regalandoci un bello spettacolo nelle prossime serate, oppure avere un andamento sulla scia di quanto visto nel primo episodio…

DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Virtus Bologna è in chiaro per tutti, perché viene trasmessa su Rai Sport + HD (numero57 del digitale terrestre) e dunque anche in mobilità sfruttando sito o app ufficiali di Rai Play. L’alternativa come sempre rimane il portale Eurosport Player, che fornisce ogni singola partita del campionato di basket Serie A1: la visione sarà in diretta streaming video, e anche in questo caso bisognerà sottoscrivere un abbonamento.

Ricordiamo poi la libera consultazione del sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale, ma anche le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA TREVISO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Finora Treviso Virtus Bologna ha rappresentato una bella serie: la Segafredo si trova sul 2-0 perché ha un roster comunque più ampio e con giocatori che sono in grado di vincere da soli, almeno in qualche contesto. È stato così per Milos Teodosic e Marco Belinelli: è forte la sensazione che quando questi due si accendono, per la De’ Longhi ci sia ben poco da opporre nonostante la bravura di Menetti nel mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi avversari.

La reazione di Treviso si dovrà avere soprattutto nel tiro dalla lunga distanza: se rimarrà costante potrebbe davvero essere l’arma in più per prolungare questa serie dei quarti di finale, sfruttando le evidenti lacune nel roster di una Virtus Bologna che difensivamente soffre parecchio, e che dunque può essere battuta (come si è visto in stagione) qualora trovi una serata difficile anche nella metà campo offensiva. Tuttavia è chiaro che Djordjevic abbia in mano l’inerzia: un eventuale successo in semifinale potrebbe passare anche dal chiudere questa serie sul 3-0 prendendosi giorni di riposo o comunque evitando di giocare partite in più, vedremo allora come andranno le cose…

