Diretta Pesaro Virtus Bologna/ Streaming video tv: c’è voglia di riscatto (basket A1)

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA: UNA SFIDA DI CARTELLO

Pesaro Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Mark Bartoli, Denny Borgioni e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 20:00 di sabato 20 marzo: sarà dunque un altro anticipo nel programma della 23^ giornata di basket Serie A1 2020-2021. Una sfida di grande interesse, tra due squadre che hanno tanta qualità ma stanno attraversando un torneo diverso; partita per vincere tutto, la Segafredo deve ancora fare il grande salto e lo dimostra per esempio la sconfitta di Brindisi, altro esame di maturità mancato.

La Vuelle invece rischia di non qualificarsi ai playoff, e sarebbe una grande delusione per quanto visto fino a questo momento: domenica scorsa ha perso male a Varese e adesso ha immediato bisogno di riscatto. Vedremo chi riuscirà a prendersi i due punti in una partita che si prospetta davvero intrigante, aspettando che si giochi possiamo provare a fare qualche valutazione sui temi principali che verranno toccati nel corso della serata della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Virtus Bologna sarà disponibile su Eurosport 2, canale al quale solo gli abbonati alla televisione avranno accesso (numero 211 del decoder); sappiamo però che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque sottoscrivendo un abbonamento al servizio si potrà godere delle immagini di questo match in diretta streaming video. Ricordiamo poi il sito ufficiale www.legabasket.it sul quale trovare informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche la classifica del campionato e le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Pesaro Virtus Bologna è dunque una partita di grande interesse: abbiamo raccontato più volte di come le V nere siano state finora perfette in Eurocup ma in campionato abbiano già perso qualche partita di troppo, e rischiano di non timbrare nemmeno il secondo posto in regular season. Per inciso, adesso Brindisi ha il vantaggio anche nella doppia sfida diretta; Sasha Djordjevic deve rimboccarsi le maniche e iniziare a vincere tutte le gare da qui alla fine, perché nei playoff sarà davvero importante avere il fattore campo almeno anche in semifinale. Per quanto riguarda Pesaro, non giocare la post season sarebbe una delusione per come si era messa la stagione, impreziosita dalla finale di Coppa Italia: sicuramente tutto quanto la Vuelle ha fatto fino a questo momento era inaspettato, ma adesso che si è arrivati a questo punto bisogna stringere i denti e blindare l’ottavo posto se non salire addirittura più in alto, la concorrenza è folta e non sarà affatto semplice…



