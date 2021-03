Diretta Varese Pesaro/ Streaming video tv: altri due ex sotto le Prealpi (basket A1)

DIRETTA VARESE PESARO: SPERANZE OPENJOBMETIS

Varese Pesaro sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Guido Federico Di Francesco e Sergio Noce, e si gioca alle ore 17:00 di domenica 14 marzo: siamo alla Enerxenia Arena dove va in scena la partita valida per la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Secondo impegno casalingo in fila per la Openjobmetis, che è sempre ultima in classifica ma sta dimostrando di potersi giocare la salvezza: la vittoria ottenuta contro Sassari nell’ultimo turno è stata scintillante e psicologicamente importantissima, adesso però Massimo Bulleri deve necessariamente trovare continuità.

Come la Vuelle, che arriva dal pesante ko di Cremona: sarebbe un peccato se gli adriatici non riuscissero a qualificarsi ai playoff dopo le ottime cose che hanno mostrato in stagione, ma la corsa sarà veramente sul filo del rasoio vista la folta e qualitativa concorrenza che la squadra dovrà affrontare. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Varese Pesaro, mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che ci verranno presentati in questa interessante sfida della Enerxenia Arena.

DIRETTA VARESE PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Pesaro sarà trasmessa su Eurosport 2, pertanto si tratterà di un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare (numero 211 del decoder); in alternativa come sempre questa partita, come tutte le altre del campionato di basket Serie A1, si potrà seguire in diretta streaming video sulla piattaforma Eurosport Player, ma anche in questo caso per accedere al servizio bisognerà essere abbonati. Ricordiamo poi l’appuntamento sul sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VARESE PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Varese Pesaro dunque rappresenta un’occasione per entrambe: la Vuelle gioca contro l’ultima in classifica e sulla carta può immediatamente dimenticare la sconfitta di Cremona che ha peggiorato la situazione in chiave playoff, dovuta anche al fatto che nel turno precedente la squadra di Jasmin Repesa si era fermata per il riposo. La Openjobmetis sa bene che una vittoria, per quanto scintillante e contro una corazzata del nostro campionato, serve a poco: non dovrà essere un episodio isolato ma l’opportunità per ritrovarsi mentalmente, di sicuro le motivazioni per affrontare Sassari si trovano da sole ma è contro squadre teoricamente inferiori che bisognerà fare il salto di qualità. Inoltre per Varese ci sarà la possibilità di incrociare altri ex molto amati come Tyler Cain e Matteo Tambone, anche se chiaramente non hanno lo stesso “peso” di Gianmarco Pozzecco; tuttavia, battuta la Mosca Atomica, ora si potrebbe riuscire a fare lo stesso con gli altri due…



