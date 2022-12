Diretta Pesaro Virtus Bologna/ Streaming video tv: una super sfida! (basket A1)

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA: QUASI UN DERBY PER REPESA!

Pesaro Virtus Bologna è in diretta dalla Vitrifrigo Arena, alle ore 19:00 di lunedì 26 dicembre: siamo in campo per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, e ci sono tante sfide nella sfida che è già di per sé appassionante. Lo è perché la Vuelle continua a fare bene: anche settimana scorsa Pesaro ha vinto, espugnando l’AGSM Forum di Verona e mantenendosi così nel gruppetto delle quarte in classifica, con la possibilità concreta di qualificarsi alla Final Eight di Coppa Italia e, spostando lo sguardo più avanti, di tornare ai playoff certificando il processo di crescita avvenuto nelle ultime tre stagioni.

La Virtus Bologna chiaramente non ha bisogno di presentazioni: con la vittoria di Brescia la Segafredo si è nuovamente staccata da Milano e ha così ripreso il primo posto solitario, con l’aggiunta della qualificazione aritmetica a una Coppa Italia che ora proverà a vincere, essendo che rimane di fatto l’unico tassello mancante in un ciclo che può anche diventare epico come ai bei giorni. Dunque la diretta di Pesaro Virtus Bologna ci presenterà una partita scintillante, o almeno noi speriamo che sia così; aspettando che si giochi proviamo a valutare quello che potrebbe succedere tra qualche ora sul parquet della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Virtus Bologna non sarà trasmessa, non essendo una delle partite che per questa 12^ giornata di campionato sono state selezionate nel pacchetto. L’alternativa però esiste e la conosciamo, infatti tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports: qui la visione sarà in diretta streaming video e potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento che è disponibile on demand. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Ci aspettiamo come detto grandi cose dalla diretta di Pesaro Virtus Bologna. Volendo approfondire il discorso, possiamo dire che queste due squadre hanno fatto la storia del nostro basket almeno negli anni Novanta; ci torneremo, ma si sono incrociate anche per i titoli e poi purtroppo hanno seguito percorsi diversi, ma restano comunque dei punti di riferimento per tutti gli appassionati anche in un’epoca, quella attuale, in cui sono emerse nuove piazze diventate poi delle big. La Vuelle dopo anni di grande difficoltà sembra rinata: finale di Coppa Italia nel 2021 e playoff nel 2022, adesso chiaramente l’asticella delle aspettative si è alzata e questa Pesaro, che ha ritrovato anche Jasmin Repesa, può ambire a grandi traguardi.

La Virtus Bologna tiene sempre uno sguardo di riferimento sull’Eurolega, dove ha avuto una splendida settimana con due vittorie che l’hanno rilanciata verso i playoff, ma dopo aver messo in bacheca la Supercoppa a settembre l’obiettivo è quello di vincere tutto almeno in ambito nazionale. Per ora, al netto degli infortuni, le cose per il grande ex di giornata Sergio Scariolo stanno andando più che bene, ora si tratta di proseguire così gestendo le energie, perché poi sarà soltanto in primavera che le V nere dovranno iniziare a fare sul serio e conterà soprattutto essere in condizione in quel periodo.











