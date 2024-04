DIRETTA/ Pescara Ancona (risultato 0-0) video streaming tv: in campo all’Adriatico! (21 aprile 2024)

DIRETTA PESCARA ANCONA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Altro match e altro angolo delle statistiche questa volta per la diretta di Pescara Ancona, dove senza perdere altro tempo vi diciamo subito che sono due squadre molto prolifiche ma in momenti diversi, infatti i trend evidenziano come il 25% delle reti dei Delfini arrivi nella prima metà del primo tempo, percentuale simile ma di poco più alta per l’Ancona, che invece segna maggiormente nella fase centrale del secondo tempo.

Se questi numeri dovessero essere rispettati, i Delfini andrebbero in vantaggio prima e porterebbero in questo modo la percentuale di vantaggio all’intervallo al 36% mentre si abbassa drasticamente per gli ospiti sfiorando il 20%. Purtroppo per la squadra in trasferta i numeri non sorridono quando si tratta di rimontare, essendoci riusciti solo nel 15% delle gare in cui sono andati sotto nel punteggio, e questo dato comprende anche i pareggi e non le rimonte complete. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PESCARA ANCONA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Se qualcuno di voi volesse vedere la diretta Pescara Ancona in tv potrà farlo senza problemi grazie alla ricca offerta di Sky che segue tutte le partite di Serie C. L’offerta come dicevamo oltre che essere abbondante va incontro a tutte le esigenze: se volete seguire la diretta di Pescara Ancona mentre fate altro potete farlo benissimo attivando sul vostro cellulare lo streaming video o optando per la piattaforma di streaming online NowTv.

PESCARA ANCONA: I MARCHIGIANI PER CREDERCI!

Una delle sfide dal più alto tasso di difficoltà ad indovinare il risultato finale in questa diretta di Pescara Ancona, valida per la 37esima giornata di Serie C che vedrà il fischio di inizio oggi 21 aprile alle ore 16,30. I delfini arrivano a questo match dopo una vittoria convincente per 3-0 contro l’Olbia fuori casa e si trovano attualmente al sesto posto in classifica.

Cercheranno di mantenere il loro slancio positivo e ottenere altri tre punti preziosi per consolidare la loro posizione di classifica. Gli ospiti marchigiani sono al sedicesimo posto e arrivano alla partita dopo una vittoria convincente per 3-1 contro il Sestri Levante.

DIRETTA PESCARA ANCONA: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo come di consueto le probabili formazioni della diretta di Pescara Ancona, ci si aspetta che Merola sia l’uomo più pericoloso. Impossibile fare a meno di lui per i delfini, dato che è un attaccante esterno dotato del vizio del dribbling e del gol, capace di mettere in difficoltà le difese avversarie.

Dal lato dei marchigiani, è probabile che ci sia spazio per Saco. Si tratta di una seconda punta atipica, poiché ha il fisico da prima punta ma i piedi da trequartista, offrendo versatilità e pericolosità nell’attacco

PESCARA ANCONA, LE QUOTE

In ultima analisi vediamo le quote della diretta di Pescara Ancona sul sito della Sisal: il successo della squadra di casa è fissato a 1,7 mentre il segno X a 2,3. La vittoria ospite porterebbe una moltiplicazione di 3 sull’importo scommesso.











