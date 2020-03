DIRETTA PESCARA ASCOLI/ Video streaming DAZN: l’arbitro sarà Livio Marinelli

Pescara Ascoli è diretta dal signor Livio Marinelli. L’arbitro di Tivoli in questa stagione ha anche avuto un’incursione in Serie A, ormai oltre un girone fa: ha diretto Parma Sassuolo 1-0 il 25 settembre, ma da allora non è più riuscito a essere selezionato per il massimo campionato. Nessuna gara di Coppa Italia per lui, dunque restano le 10 gare di Serie B nella quale ha fatto l’esordio stagionale con il pareggio a reti bianche tra Crotone e Cosenza, il derby calabrese della prima giornata; nel 2019-2020 sarà la prima partita nella quale Marinelli avrà a che fare con il Pescara, mentre lo scorso 21 settembre l’Ascoli con lui aveva trionfato sul campo della Juve Stabia, vincendo 5-1 in una partita nella quale le Vespe avevano terminato in dieci uomini, con l’espulsione di Simone Calvano maturata nel recupero e per un doppio giallo nello spazio di pochi secondi. In questa annata le cifre raccontano di 4,5 ammonizioni per gara, mentre le espulsioni sono 5: davvero non poche, una anche per rosso diretto. Sono invece 6 i calci di rigore fischiati; anche qui stiamo parlando di un dato abbastanza elevato, dunque questa sera le due squadre dovranno fare parecchia attenzione… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Ascoli non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione: come sappiamo il campionato di Serie B è esclusiva (salvo l’anticipo del venerdì) della piattaforma DAZN, e dunque tutti i suoi abbonati potranno seguire la partita di oggi attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e dunque in diretta streaming video, potendo eventualmente installare l’applicazione direttamente su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Pescara Ascoli si gioca in diretta dallo stadio Adriatico ed è il posticipo nella 26^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020: domenica 1 marzo alle ore 21:00 l’appuntamento con una partita che rappresenta l’unica sfida di questo giorno, in un calendario che questa volta si appoggia tanto sul sabato. I marchigiani tornano a giocare dopo due settimane: quella contro la Cremonese è stata l’unica gara rinviata nell’ultimo turno per il torneo cadetto – naturalmente per l’emergenza Coronavirus – dunque la squadra bianconera ha come ultimo risultato il ko subito a La Spezia, che impone di riprendere la marcia e migliorare una classifica che si sta facendo complessa. Lo stesso si può dire del Pescara: Nicola Legrottaglie era riuscito a far cambiare passo al Delfino che però poi si è nuovamente seduto, ha perso le ultime tre partite e domenica scorsa è letteralmente crollato a Crotone. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Pescara Ascoli, aspettando il calcio d’inizio possiamo valutare quali siano le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ASCOLI

In Pescara Ascoli sarà squalificato Bojinov, riuscito nell’impresa di farsi espellere prima ancora di debuttare con gli adriatici: Legrottaglie avrebbe comunque puntato su Galano e Bocic per il reparto avanzato, eventualmente potrebbe tornare utile uno come Clemenza e così anche Busellato per le mezzali, dove Melegoni e Palmiero sono ancora favoriti per supportare Memushaj. Davanti, Riccardo Maniero e Borrelli si candidano per un posto; sugli esterni le scelte del tecnico potrebbero riguardare nuovamente Zappa e Crecco, così in difesa avremo Drudi, Bettella e Del Grosso che proteggeranno il portiere Fiorillo. L’Ascoli sarà privo dello squalificato Troiano: in difesa Andreoni e Pucino possono giocare come terzini, Brosco e Gravillon si posizionano davanti all’estremo difensore Leali. In mediana sembra già scritto il cambio forzato, Roberto Stellone ridarà la maglia da titolare a Cavion che dunque si posizionerà al fianco di Eramo, mentre Brlek e Leonardo Morosini sembrano favoriti su Ninkovic per percorrere gli esterni ed essere pronti a formare un 4-2-4 in fase di possesso, andando ad agire sulla stessa linea di Trotta e Scamacca che saranno impiegati come attaccanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Pescara Ascoli sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vale 2,10 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo ad un valore di 3,70 per il segno 2 sul quale dovete scommettere per il successo esterno dei marchigiani. Il pareggio, come sempre regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,15 volte la giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA