Diretta Pescara Cremonese/ Streaming video DAZN: la prima di Fabio Pecchia (Serie B)

DIRETTA PESCARA CREMONESE: IN PALIO PUNTI SALVEZZA

Pescara Cremonese è in diretta dallo stadio Adriatico, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 17 gennaio: il primo posticipo nella 18^ giornata del campionato di Serie B 2020-2021 è un delicato incrocio per la salvezza, tra due squadre che stanno faticando a trovare il passo giusto. Se non altro prima della sosta il Delfino si è preso una vittoria importante, espugnando il campo della Reggiana: per la prima volta da quando è iniziata la stagione è riuscito a uscire dalla zona retrocessione, ma chiaramente sa di non poter abbassare la guardia perchè la classifica resta corta.

Nel frattempo ha comunque scavalcato la Cremonese, che dopo tre sconfitte consecutive – l’ultima in casa contro il Chievo – ha esonerato Pierpaolo Bisoli: al suo posto arriva Fabio Pecchia, che l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia Serie C con la Juventus U23 e fatto un bel lavoro, mentre nel campionato cadetto aveva portato il Verona alla promozione. Era comunque un altro contesto, questo lo vede partire in corsa e già in affanno: sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Pescara Cremonese, mentre aspettiamo che la partita cominci possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, analizzando meglio le probabili formazioni.

DIRETTA PESCARA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pescara Cremonese sui canali della nostra televisione: l’appuntamento per questa partita, che vale per tutte le gare del campionato di Serie B, è con la piattaforma DAZN che dunque trasmetterà il match in diretta streaming video per tutti i suoi abbonati. Basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CREMONESE

Brutte notizie per Roberto Breda in vista di Pescara Cremonese: Scognamiglio e Bellanova sono squalificati, e il difensore dovrà scontare tre turni di squalifica. I potenziali sostituti sono Guth e Christian Ventola, mantenendo ovviamente il 3-5-2 con Fiorillo in porta e Balzano e Jaroszynski a completare il reparto arretrato; a sinistra Nzita insidia Masciangelo, in mezzo al campo Valdifiori sarà il regista co Busellato e Memushaj ai suoi lati ma con Omeonga e Leandro Fernandes che sperano in una maglia. Così come Riccardi, che sarebbe una soluzione più offensiva; Galano e Ceter formeranno il tandem offensivo. Per la sua prima in grigiorosso Pecchia potrebbe puntare sul 4-3-3: dunque Zortea torna a fare il terzino destro con Bianchetti sull’altro versante, davanti a Zaccagno sono Terranova e Luca Ravanelli ad essere favoriti. Castagnetti ritrova posto nel settore nevralgico e dovrebbe agire con Valzania e Gustafson; da valutare invece il tridente offensivo, Pinato potrebbe anche tornare a centrocampo e lasciare il posto a Zan Celar, ma verosimilmente il giovane sloveno farà da alternativa a Daniel Ciofani e dunque sugli esterni dovremmo vedere nuovamente l’ex Venezia e Gaetano.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Pescara Cremonese possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,55 volte quanto puntato, contro il valore di 3,10 volte la giocata che accompagna il segno 2 per il successo degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte quanto messo sul piatto.



