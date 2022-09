DIRETTA/ Pescara Crotone video streaming tv: match che sta diventando classico

DIRETTA PESCARA CROTONE: TESTA A TESTA STORICO

Pescara Crotone è una diretta divenuta un vero e proprio classico in Italia tra Lega Pro, Serie B e anche A. Le due squadre si sono affrontate nel nuovo millennio allo Stadio Adriatico per quindici volte e il bilancio è totalmente in equilibrio. Le due squadre infatti sono riuscite a vincere 7 volte a testa con in mezzo 1 solo pareggio. L’ultimo precedente risale al settembre del 2019 quando i pitagorici andarono in Abruzzo a vincere addirittura 0-3. La gara fu aperta al minuto 17 da Benali in grado di siglare la personale doppietta attorno all’ora di gioco.

Nel finale gli ospiti mettevano con Crociata la ciliegina sulla torta. Il Delfino non vince questa gara invece dal settembre del 2018 quando si impose col risultato di 2-1. Decisiva fu una doppietta di Mancuso tra i minuti 19 e 54 con in pezzo un gol di Benali, vera bestia nera del Pescara, al minuto 49. Sarà interessante vedere come si aggiornerà il bilancio dopo la gara di oggi tra due squadre, ricordiamo, ancora a punteggio pieno. (Matteo Fantozzi)

PESCARA CROTONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pescara Crotone, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Pescara Crotone esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La diretta di Pescara Crotonesarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

GRANDE SCONTRO!

La diretta di Pescara Crotone andrà in scena mercoledì 14 settembre a partire dalle ore 21.00 allo Stadio Adriatico. La partita, valida per la terza giornata del campionato di Serie C nel Girone C, si preannuncia avvincente. Le due squadre infatti finora hanno ottenuto bottino pieno, per cui si ritrovano entrambe in vetta alla classifica a 6 punti in compagnia del Catanzaro. L’obiettivo è dunque quello di andare avanti su questa strada per confermare la volontà di tornare in cadetteria.

Gli Squali d’altronde sono una neo-retrocessa e da loro ci si aspettava proprio un inizio con il botto. Finora non hanno deluso le aspettative, date le vittorie nette contro Messina e Monopoli. Anche i Delfini, seppure nello scorso anno abbiano mancato il salto di categoria venendo eliminati dai play-off agli ottavi di finale, sono tra i favoriti in questa stagione. Lo dimostrano le due vittorie arrivate contro Avellino e Latina.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CROTONE

Le probabili formazioni della diretta Pescara Crotone rivelano che non ci saranno molti cambiamenti nelle due squadre rispetto alle scorse partite. Per i padroni di casa, mister Alberto Colombo ritrova Ingrosso, reduce da infortunio, e Delle Monache, uscito acciaccato dal primo tempo della scorsa partita, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Ad avere una chance dal 1′ invece potrebbe essere in attacco Desogus, che scalpita. Il 4-3-2-1 dei biancazzurri potrebbe essere così strutturato: Plizzari; Cancellotti, Pellacani, Brosco, Milani; Gyabuaa, Kraja, Mora; Cuppone, Desogus; Lescano.

Gli ospiti invece continueranno a optare per un 4-3-3. Il tecnico Franco Lerda, che torna in panchina dopo avere scontato una lunga squalifica, non avrà a disposizione gli infortunati Carraro e Tumminello, così come Spaltro. L’undici di partenza dei rossoblù dovrebbe essere dunque così composto: Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron; 7 Giannotti, Petriccione, Tribuzzi; Chiricò, Gomez, Kargbo.

QUOTE PESCARA CROTONE

I bookmakers pensano che la diretta di Pescara Crotone sarà piuttosto equilibrate: le quote, in questo caso offerte dall’agenzia di scommesse Goldbet, sono infatti abbastanza bilanciate. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 2.25. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è proposto invece a 3.00. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.05.











