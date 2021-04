Diretta Pescara Entella/ Streaming video DAZN: sperano solo gli adriatici (Serie B)

DIRETTA PESCARA ENTELLA: LIGURI ORMAI CONDANNATI

Pescara Entella, che è in diretta dallo stadio Adriatico alle ore 14:00 di martedì 27 aprile, è valida come recupero della 34^ giornata di Serie B 2020-2021. Campionato sospeso proprio per la quarantena degli adriatici, che tornano a giocare oggi dopo aver pareggiato contro il Brescia: in attesa di riprendere regolarmente il Delfino ha la grande possibilità di fare un passo avanti importantissimo verso il playout (unico traguardo possibile) visto anche il calendario che pone due sfide dirette nelle prossime giornate.

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score, recuperi (martedì 27 aprile)

Diversa la situazione dell’Entella, ormai condannata alla retrocessione diretta: due sconfitte consecutive per 3-0, l’ultima in casa contro la Salernitana, hanno definitivamente sancito la triste realtà anche se ora bisognerà comunque provare a chiudere con orgoglio. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Pescara Entella, aspettando che la partita si giochi proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle probabili formazioni con le scelte da parte dei due allenatori.

Pronostici Serie B/ Quote e pronostici sui recuperi (martedì 27 aprile)

DIRETTA PESCARA ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pescara Entella: la partita infatti sarà un’esclusiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN, il servizio che fornisce tutte le gare del campionato di Serie B ad eccezione dell’anticipo del venerdì, o comunque di un match in un turno in contemporanea. Chiaramente i clienti potranno seguire questa partita in diretta streaming video, utilizzando dispositivo mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA ENTELLA

In Pescara Entella Gianluca Grassadonia si affida al 4-3-3: da valutare i rientri dal Covid, ma con tutta la rosa a disposizione potremmo parlare di un tridente con Galano e Capone sugli esterni mentre Ceter sarebbe la prima punta, a centrocampo cerca spazio Riccardi che però dovrebbe lasciarlo a Dessena e Maistro, che accompagneranno la regia di Busellato. In difesa Sorensen e Scognamiglio sono favoriti su Guth per proteggere il portiere Fiorillo; Bellanova e Masciangelo dovrebbero essere i due terzini. Nell’Entella c’è Gennaro Volpe all’esordio come allenatore: potrebbe confermare un 4-3-1-2 nel quale Alejandro Rodriguez e Matteo Mancosu sono in ballottaggio per giocare davanti (ballottaggi aperti con Brunori e Leonardo Morosini), Schenetti il possibile trequartista davanti a un centrocampo nel quale Dragomir sarà affiancato da Brescianini e Mazzocco. In difesa invece comanda Fabrizio Poli, schierato al fianco di Chiosa; in porta andrà Alessandro Russo, sugli esterni bassi invece i favoriti sono Pellizzer e Filippo Costa.

DIRETTA/ Pordenone Pisa (risultato finale 2-2) video DAZN: Zammarini la riprende!

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Pescara Entella possiamo avvalerci di quanto stabilito dall’agenzia ufficiale Eurobet, uno dei bookmaker ad aver fornito le quote ufficiali. La vittoria dei padroni di casa, regolata dal segno 1, porta in dote una vincita corrispondente a 1,73 volte quanto messo sul piatto; il pareggio è quello per cui dovrete puntare sul segno X e andreste a guadagnare 3,45 volte la puntata, mentre il segno 2 per l’affermazione della squadra ospite porta in dote una vincita che ammonta a 5,20 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA