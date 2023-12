Zdenek Zeman, malore prima dell’allenamento: come sta?/ Ha avuto un’ischemia: “Condizioni buone e stabili”

Zdenek Zeman è stato colpito da un malore e si trova attualmente in ospedale. Come riferito dai colleghi di Sportmediaset il tecnico boemo del Pescara, Serie C, si è sentito male prima della seduta di allenamento prevista quest’oggi, registrando, a detta dei medici, un lieve attacco ischemico transitorio. A comunicarlo è stata la stessa società calcistica abruzzese che ha fatto sapere: “Questa mattina, prima della consueta seduta di allenamento dei BiancAzzurri, Mister Zdenek Zeman ha avuto un leggero malore, che si è scoperto in seguito essere una lieve ischemica transitoria e per tale motivo è stato ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara”.

Quindi la società aggiunge e conclude: “La Delfino Pescara 1936 ci tiene a comunicare che le condizioni del mister sono al momento buone e stabili, ma che dovrà assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso”, chiudendo poi il comunicato con l’incitamento “Forza Mister!”, a cui si unisce anche la redazione de IlSussidiario.net. Alla luce delle condizioni fisiche non eccelse, Zdenek Zeman non sarà quindi in panchina domani sera per la partita fra il Pescara e il Catania, gara valevole per la Coppa Italia Serie C.

ZDENK ZEMAN, MALORE PRIMA DELL’ALLENAMENTO: ATTESI AGGIORNAMENTI NEI PROSSIMI GIORNI

Nei prossimi giorni si valuteranno le condizioni fisiche dell’allenatore, per capire se in vista della sfida contro l’Ancona in programma domenica prossima, nelle Marche: probabile che lo stesso allenatore rimanga a riposo ancora qualche giorno per poi tornare definitivamente sui campi la settimana prima di Natale.

Zeman, classe 1947, ha allenato in passato anche Roma, Napoli e Lazio, mentre il Pescara è la terza volta in carriera che la dirige, dopo esse tornato a febbraio di quest’anno al posto di Colombo, e sfiorando la promozione in Serie B, eliminato in semifinale dal Foggia. Attualmente il Pescara si trova al terzo posto in classifica nel Girone B, a dodici punti dalla vetta che si trova occupata dal Cesena.

