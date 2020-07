Diretta Pescara Frosinone/ Streaming video Rai: match teso per entrambe (Serie B)

Pescara Frosinone è in diretta dallo stadio Adriatico e, alle ore 18:45 di venerdì 17 luglio, inaugura la 35^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Ormai per i ciociari la corsa alla promozione diretta si è interrotta: il pareggio interno contro la Juve Stabia ha presumibilmente messo la parola fine sulla caccia al secondo posto, però la squadra di Alessandro Nesta giocherà i playoff come una delle favorite avendo già centrato due volte questo traguardo in epoca recente, e dunque si prepara agli spareggi anche con queste ultime partite in cui bisogna peraltro centrare la semifinale immediata. Il Pescara invece è ancora in lotta per salvarsi senza passare dai playout: il Delfino non è andato oltre il pareggio a Venezia e non è così riuscito a staccare una concorrente diretta, per Andrea Sottil questi ultimi turni saranno decisivi e la corsa dovrà essere fatta soprattutto sullo stesso Venezia e sul Perugia, sfruttandone eventualmente la crisi. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Pescara Frosinone; aspettando che le due squadre scendano in campo, valutiamo in che modo gli allenatori potranno schierare i loro giocatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Frosinone, trattandosi dell’anticipo del turno di Serie B, sarà trasmessa sulla televisione di stato: l’appuntamento sarà di conseguenza in chiaro per tutti sul canale Rai Sport, che trovate al numero 57 del telecomando, oppure su Rai + (entrambe le opzioni sono accessibili anche dal decoder satellitare). In alternativa, potrete seguire questa partita di campionato su RaiPlay, dunque in diretta streaming video e senza costi aggiuntivi, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA FROSINONE

Tegola davvero pesante per il Delfino: in Pescara Frosinone è squalificato il bomber Galano, dunque nel tridente offensivo le possibili soluzioni sono Clemenza e Kastanos. In entrambi i casi comunque Sottil potrebbe passare all’albero di Natale, perché i due sono trequartisti e il selezionato affiancherebbe Pucciarelli alle spalle di Riccardo Maniero. In mediana Busellato e Memushaj accompagnano la regia di Palmiero, mentre in difesa ci saranno sempre Bettella e Scognamiglio a protezione del portiere Fiorillo, con Zappa (a segno lunedì scorso) favorito su Balzano e Del Grosso su Masciangelo per coprire gli esterni.

Il Frosinone ritrova Andrea Beghetto e Haas ma perde Ardemagni: Nesta dunque potrebbe cambiare il suo centrocampo inserendo lo svizzero al posto di Rohdén o Paganini, con Maiello che farebbe il playmaker davanti alla difesa. Lo stesso Paganini potrebbe comunque giocare da esterno destro; dall’altra parte Beghetto insidia la maglia di D’Elia, in difesa Nicolò Brighenti, Krajnc e Szyminski giocano a protezione di Bardi. Davanti Citro e Dionisi sono in ballottaggio con Ciano e Novakovich, in quattro per due maglie.



