Diretta Pescara Lazio Primavera/ Streaming video tv: Laziali in grave pericolo

Pescara Lazio Primavera, diretta dall’arbitro Luigi Catanoso, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. Dopo la vittoria contro il Napoli, gli abruzzesi hanno mostrato la loro solidità attuale pareggiando in rimonta in casa dell’Inter primavera. La squadra ha mantenuto la sua struttura anche dopo il cambio di allenatore “forzato”, con Nicola Legrottaglie passato alla guida della prima squadra, ed ora è a -2 dalla zona salvezza, con l’ultimo posto occupato proprio dalla Lazio primavera che sta invece attraversando un nuovo passaggio difficile della propria stagione. 2 sconfitte consecutive in casa contro Genoa e Sassuolo. L’ultimo ko, 0-2 contro gli emiliani, ha fatto scendere ancora in classifica i biancocelesti ora con un solo punto di vantaggio sulla zona play out. La Lazio ha vinto sia il match d’andata contro gli abruzzesi, 2-1 con gol di Cerbara e Minala, sia l’ultimo precedente di campionato a Pescara, 0-1 il 26 gennaio 2019 quando entrambe le formazioni, nella scorsa stagione, militavano nel campionato Primavera 2.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Lazio Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Pescara Lazio Primavera, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 14.30, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. Il Pescara primavera allenato da Sassarini dovrebbe scegliere il 4-4-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Sorrentino; Martella, Diallo, Marafini, Mane, Quacquarelli, Camilleri, Diambo, Mercado, Pavone, Masella. La Lazio primavera guidata in panchina da Menichini sarà chiamata a rispondere con un 4-3-3 così disposto sul rettangolo verde: Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti; Shehu, Nimmermeer, Moro.



