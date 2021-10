Diretta Pescara Modena/ Streaming video tv: scontro ad alta quota (Serie C)

DIRETTA PESCARA MODENA: BIG MATCH!

Pescara Modena, in diretta martedì 19 ottobre alle ore 21:00, sarà uno dei big match della 10^ giornata del girone B di Serie C 2021-2022. La gara si disputerà allo stadio Adriatico, con la vittoria che varrà oro per quanto concerne le parti alte di classifica. Dopo i soli 3 punti conquistati in 4 giornate, il Pescara nell’ultimo turno ha rialzato la testa, vincendo 2-1 sulla Fermana. Il successo ha permesso alla formazione di Auteri di riaffacciarsi nelle zone nobili di classifica e di recuperare 2 punti su Cesena e Reggiana.

Il Modena ha 15 punti in classifica, uno in meno rispetto al Pescara. La formazione di Tesser è reduce dal successo sulla Viterbese per 2-0 e sta vivendo un buon periodo di forma, con 3 vittorie nelle ultime 4 partite. L’unico passo falso è quello di turni fa con il Montevachi, dove i canarini sono usciti sconfitti dal campo con il risultato di 2-1. Gli ultimi precedenti risalgono al campionato di Serie B 2015-2016. Sia nella gara di andata che in quella di ritorno, a portare a casa i tre punti è stato il Pescara.

DIRETTA PESCARA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Modena non sarà disponibile sui canali del satellite e del digitale terrestre. Per poter seguire il confronto di alta classifica, bisognerà affidarsi a Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma digitale detiene i diritti per la trasmissione di tutta la Serie C in diretta streaming video. E’ necessario disporre di un abbonamento attivo, di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata, installata su un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PESCARA MODENA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo per disputare Pescara Modena di Serie C. Per l’allenatore degli abruzzesi, Gaetano Auteri ci sarebbe un dubbio di modulo, con il 3-4-3 che sembrerebbe più probabile rispetto al 4-3-3. Tra i pali ci sarà il solito Di Gennaro, davanti a lui il terzetto formato da Illanes, Ingrosso e Frascatore. Sugli esterni ci saranno Zappella e Nzita, con la coppia centrale di centrocampo composta da Memushaj e Pompetti. Il tridente offensivo sarà composto da Clemenza, De Marchi e D’Ursi.

Per quanto riguarda il Modena, Attilio Tesser dovrebbe optare per il 4-3-1-2. A difendere la porta modenese ci sarà Gagno. I quattro di difesa dovrebbero essere: Azzi, Silvestri, Pergreffi e Renzetti. In mediana il trio composto da Armellino, Gerli e Di Paola. Il trequartista sarà Tremolada, con il compito di dare supporto alla coppia d’attacco formata da Minesso e Bonfanti.

QUOTE E PRONOSTICI

Andiamo a dare un’occhiata alle quote per le scommesse della partita Pescara Modena di Serie C, fornite dall’agenzia Sisal. I favori dei pronostici sono dalla parte della formazione di casa. Una vittoria del Pescara, abbinata al segno 1 ha una quota di 1.83. Meno probabile un pareggio, infatti il segno X è quotato 3.40. Il risultato più improbabile sarebbe il successo del Modena, con il segno 2 quotato 4.10.

