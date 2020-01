Diretta Pescara Napoli Primavera/ Streaming video tv: delicatissima sfida salvezza

Pescara Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Fabio Pirrotta della sezione Aia di Barcellona Pozzo di Gotto, è una sfida in programma domenica 19 gennaio alle ore 10.00. Impegno mattutino dunque per Pescara Napoli Primavera, che sarà un match valevole per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. Gli abruzzesi restano terzultimi in classifica, contro la Roma nel loro primo match del 2020 è arrivata una sconfitta ma il match è stato combattuto più del previsto, col Pescara sotto di 2 reti nel primo tempo che ha saputo accorciare con Pavone e rincorrere il pareggio fino alla fine. E’ arrivata però una sconfitta per 2-1 che ha lasciato il Pescara a quota 11 in classifica, a +2 sul Napoli rimasto ultimo dopo aver subito contro la Juventus la sua terza sconfitta consecutiva. I partenopei in trasferta hanno vinto finora solo la sfida in casa col Genoa in questo campionato e in generale hanno colto solo 2 vittorie in 14 partite disputate. Lo spettro della retrocessione è di fronte a entrambe le squadre, il Pescara però occupa al momento un posto buono per i play out e proverà a tornare a una vittoria che manca dal match interno contro il Bologna dello scorso 9 dicembre.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Napoli Primavera sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Da segnalare che l’emittente mette a disposizione anche una diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. Opportunità davvero importante per gli appassionati del calcio giovanile, dal momento che l’emittente detiene i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA NAPOLI PRIMAVERA

Infine può essere interessante dare uno sguardo alle probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Pescara Napoli Primavera, sfida in programma stamattina per la quindicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Pescara guidato in panchina da mister Legrottaglie schiererà un 4-3-3 con questo presumibile undici titolare schierato dal primo minuto: Sorrentino; Martella, Cipolletti, Marafini, Quacquarelli; Mercado, Camilleri, Diambo; Pavone, Chiarella, Masella. Risponderà il Napoli allenato da Baronio con un 4-3-1-2 che dovrebbe essere così schierato: Idasiak; Zanoli, Senese, Manzi, Tsoungui; Virgilio, Labriola, Zedadka; Vrakas; Palmieri, Sgarbi.



