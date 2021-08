DIRETTA PESCARA OLBIA/ Video streaming tv: una partita senza alcun precedente

DIRETTA PESCARA OLBIA: I TESTA A TESTA

Pescara Olbia rappresenta un inedito nel calcio italiano: per la prima volta infatti queste due squadre si incrociano in una partita ufficiale, e succederà appunto nel primo turno di Coppa Italia Serie C. Sarà però il primo match di tre (almeno) che avranno luogo nel corso della stagione 2021-2022: poco tempo fa infatti sono stati resi noti i calendari del campionato di Serie C, e sappiamo che sia il Pescara che l’Olbia (che ha cambiato rispetto agli ultimi anni) sono stati inseriti nel girone B. Il primo appuntamento sarà proprio qui all’Adriatico, nel weekend del 30-31 ottobre; al Bruno Nespoli invece la partita di ritorno verrà disputata il 12 o 13 marzo, o magari sarà un posticipo del lunedì. A differenza della Serie A il calendario della terza divisione è rimasto simmetrico tra andata e ritorno, le due giornate di Pescara Olbia saranno la 12^ e la 31^; ovviamente, le date potrebbero cambiare in caso di rinvio delle partite, come ben sappiamo l’anno scorso tantissimi match hanno dovuto subire modifiche nel calendario a causa dei protocolli sanitari in tempo di Coronavirus. Intanto ci gusteremo la prima di Pescara Olbia, poi le due squadre potranno iniziare a pensare anche al loro campionato di Serie C… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Teramo Casertana (risultato finale 2-0) video streaming tv: la chiude Ilari

DIRETTA PESCARA OLBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Pescara Olbia: la Coppa Italia Serie C non viene trasmessa sui canali della nostra televisione (salvo variazioni di palinsesto), come sempre però gli appassionati avranno la possibilità di seguire questo match attraverso il portale Eleven Sports, che negli ultimi anni è diventato la casa della terza divisione. Essendo all’inizio della stagione, si potrà ora sottoscrivere un abbonamento annuale per la diretta streaming video di tutti gli eventi 2021-2022, in alternativa è anche possibile acquistare la singola partita.

Diretta/ Padova Legnago Salus (risultato finale 1-1): Della Latta replica a Bulevardi

PESCARA OLBIA: ESORDIO IN COPPA ITALIA SERIE C

Pescara Olbia, in diretta dallo stadio Adriatico alle ore 20:45 di giovedì 19 agosto, è valida per il primo turno di Coppa Italia Serie C 2021-2022: torna finalmente una competizione che lo scorso anno era stata cancellata a causa del Coronavirus, che aveva fatto iniziare tardi la stagione e reso impossibile incrociare un calendario già vessato dai tantissimi recuperi per le partite saltate. La Serie C come sappiamo è stata esclusa dalla Coppa Italia “maggiore”, e dunque si inizia qui con questo primo turno che vede in campo un Pescara che, retrocesso dal campionato cadetto, punta ovviamente la promozione immediata sapendo di avere tante ambizioni.

Diretta/ Gubbio Cesena (risultato finale 1-2): decide Bortolussi, 3 rossi dopo il 90'

L’Olbia è reduce da una bella stagione in cui è anche stato in corsa per i playoff nel girone A (arrivando ad un passo dal decimo posto, ma dovendo abbandonare la lotta alla penultima giornata a causa di un pareggio), e vuole provare a fare il salto di qualità; vedremo intanto cosa succederà in questa prima partita valida per la Coppa Italia Serie C, aspettando che la diretta di Pescara Olbia prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA OLBIA

Possiamo ipotizzare che Gaetano Auteri affronti Pescara Olbia con il 3-4-3: in porta Raffaele Di Gennaro, poi una linea difensiva che prevede Illanes stretto tra Drudi e Longobardi mentre i due laterali che si alzano sulla linea di centrocampo possono essere Cancellotti e Frascatore. Duello Valdifiori-Pompetti per la regia, Omeonga e Busellato completano il centrocampo con un tridente offensivo nel quale Galano e D’Ursi potrebbero appoggiare la prima punta Bocic, in competizione con Franco Ferrari. Max Canzi, confermato, adotta il 4-3-1-2 per l’Olbia: Van der Want tra i pali, Emerson e Boccia in mezzo a una difesa che potrebbe essere completata dal veterano Francesco Pisano (o Arboleda) e Demarcus, in mezzo al campo potrebbero venire confermati Belloni, Lella e Giandonato che se la vedono con Chierico e Palesi, alle spalle delle due punte ecco Renault o Pinna e allora a fare da tandem offensivo sarebbero King Udoh e Cocco, con Ragatzu pronto però a dire la sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA